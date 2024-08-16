國中生都不會搞錯訂便當！柯文哲前幕僚怒：還要人把國家交給你？

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波延燒，其中有一筆96萬元的款項，是向大愛素食天地購買餐盒，但金額過大遭質疑，民眾黨解釋是誤植，應為960元。曾任柯文哲隨行攝影官的潘俊霖怒罵，「連便當錢都搞錯，你還要人民把國家交給你，是開玩笑嗎？
潘俊霖說，他原本不想多說什麼，也拒絕所有政論節目邀約，但看到便當事件，讓他再也無法忍受這些人的謊言，木可不是第一次參與大型選舉，台灣也不是只有這次才有監察院申報，為什麼木可以前沒事，為什麼其他人都沒事，就白蓮教（指民眾黨）會有事？真的慶幸台灣人做了明智的選擇，沒有把國家交給會犯國中生都不會出錯的團隊帶領台灣。
潘俊霖說，柯文哲兩次參選台北市長，2014選後監察院申報，近10個幕僚不支薪水，在出納會計個人辦公室一張一張，收入支出核對了將近半個月才完成的，2018年負責申報的同事在團隊解散後多領一個月薪水，原因就是那一個月他們在核對所有單據。
潘俊霖說，會計師不是神，沒有參與所有活動，也不認識競選團隊所有人，所以無法核對單據，甚至如果發現單據不對，也只能找負責財務的人去找申報單據的同仁再次確認。
潘俊霖說，他很討厭前立委蔡壁如，但蔡壁如這一次講的是真話，看看木可身邊這些人吧，把木可搞成一個政壇笑話的就是這些人，不要再笨笨的被帶風向到會計師或者是國家機器，這些人，連國中生都不會搞錯的訂便當都可以搞成政壇笑話，你們確定還要被他們左右？
他說，再看看這一次的事件，目前還在民眾黨內綠營出身的幕僚們完全沒有出事，你們就知道綠營對選舉財務紀律是多麼嚴謹。
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潘俊霖說，柯文哲兩次參選台北市長，2014選後監察院申報，近10個幕僚不支薪水，在出納會計個人辦公室一張一張，收入支出核對了將近半個月才完成的，2018年負責申報的同事在團隊解散後多領一個月薪水，原因就是那一個月他們在核對所有單據。
潘俊霖說，會計師不是神，沒有參與所有活動，也不認識競選團隊所有人，所以無法核對單據，甚至如果發現單據不對，也只能找負責財務的人去找申報單據的同仁再次確認。
潘俊霖說，他很討厭前立委蔡壁如，但蔡壁如這一次講的是真話，看看木可身邊這些人吧，把木可搞成一個政壇笑話的就是這些人，不要再笨笨的被帶風向到會計師或者是國家機器，這些人，連國中生都不會搞錯的訂便當都可以搞成政壇笑話，你們確定還要被他們左右？
他說，再看看這一次的事件，目前還在民眾黨內綠營出身的幕僚們完全沒有出事，你們就知道綠營對選舉財務紀律是多麼嚴謹。