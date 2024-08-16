柯文哲遭爆花千萬元做「假老二民調」　趙少康曝行情價酸這句

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民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，各項競選費用支出也被一一檢視，柯文哲在總統大選期間支付給求真民調和趨勢民調加上世新大學的錢，竟高達1400多萬元，但最後投票結果卻落差很大，遭酸「假老二民調」。對此，前中廣董事長趙少康說，選舉中的民調是用來反映真實狀況，而不是用來騙人或提高自己的支持度；至於民調為什麼要花到1400萬元，是民眾黨募款比較容易，所以手就比較鬆嗎？趙少康說，民眾黨的民調結果失真，且當時國民黨做的民調，柯文哲一直都是第三，其他民調柯也很少第二，只有民眾黨自己做的支持度比較高，但民調不是用來騙人或提高自己的支持度，選舉中的民調是要用來反映真實狀況。趙少康透露，現在做一個民調成本大概10幾萬元，若納入手機民調，成本則會再高一點，了不起就30多萬元，就算是長期的滾動式民調，也不至於花那麼多錢，為什麼要花到1400萬元？求真民調公司可以出來說明一下，到底是方法異於一般民調公司，「還是民眾黨募款比較容易，所以手就比較鬆嗎？」民眾黨總說沒錢，但現在看起來，民眾黨募款能力還不錯，可能因此在使用方面沒那麼嚴格，但畢竟是支持者捐的錢，使用上還是要很小心、很節省。