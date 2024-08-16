明通製藥家族內鬨掀經營權戰火！董座張光明提7點質疑喊話經發局

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財務部門長期挪用公司資金，以投資名義放款、延票、收利息拿現金，直屬主管前董座張光道到底知情授權或默許？ 前董座親信掌管公司金庫鑰匙，跟詐騙集團合作挪用金庫數百萬？ 前董座將產品低價出貨給自己關係企業再轉售牟利？ 前董座團隊疏忽、放任治傷風顆粒（主要業務）藥品許可證過期，造成公司重大危機？ 前董座團隊造成六張中藥藥證廢止，無法製造？ 前監察人張光雄在公司領三節獎金、藥師獎金、年終獎金、執行業務所得以及申請一堆費用，漠視利益迴避原則？ 前董座長隱匿水利署資訊，趁機收購本公司復興路周邊土地圖謀私利？

明通化學製藥公司爆出家族內鬥，前董事長張光道家族因不滿現任董事長張光明於上個月開股東會奪權，故在9日召開股東臨時會，撤換董座。張光明上任5天即下台，他於今（16）日大動作登報，怒控股臨會召集程序違法，並前董座派系提出7點質疑，喊話台中市經發局明察。以「明通治痛單」聞名的老字號製藥廠明通製藥擁有超過80年歷史，近期爆出家族經營權之爭，前董座張光道以及部分二代家族成員因不滿現任董座張光明，於是於8月9日召開股東臨時會，全面改選董監事，將其拉下台，並由張光雄擔任董座一職。張光達和張光雄是創辦人張日通的大房兒子，二房兒子是張光明，張光道則是張日通的姪子。大房二房第二代生死鬥正如火如荼的上演，8月9日改選上任的董事長張光雄，曾直指公司內部出現外力不當介入之情事，導致股東權益與員工權益受損。不過目前經濟部商業發展署的資料顯示，張光明仍為明通化學製藥公司的代表人。張光明表示，為了改革，公司在7月時召開股東臨時會，推選自己擔任董事長，豈料，其他兄弟姊妹竟再次召集股臨會改選，撤換董座。為此，張光明今日大動作登報，怒控股臨會召集程序違法，認為召集程序有諸多瑕疵，尤其是開會地點頻繁變動，顯然違反了相關程序規定，應該被視為無效，由於當日的董監事改選結果已送交主管機關變更登記，他呼籲台中市經發局明察。張光明認為，前董事長張光道團隊拒絕交接，且用力干擾，是在擔心公司內部問題東窗事發，對此，他發出新聞稿並提出7點質疑，內容全文如下：據了解，張光明已向法院提起訴訟，要求確認此次選舉結果無效。