限5天！7-11超瘋「巧奶13元、泡麵18元」　全家雪糕酷繽沙買1送1

大雷雨特報／雷聲狂轟！暴雨襲新竹、雲林、嘉義　警戒範圍出爐

記者賴禹妡／綜合報導

▲今日午後對流發展旺盛，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾注意雨勢。（圖／NOWnews攝影中心，2024.07.24）
▲今日午後對流發展旺盛，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾注意雨勢。（圖／NOWnews攝影中心，2024.07.24）
（更新時間14:18）今（16）日午後對流發展旺盛，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒新竹縣、苗栗縣地區要留意又急又快的雨勢，配合閃電、雷擊出現，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️大雷雨警戒範圍

🟡13:27發布：新竹縣、苗栗縣（持續至14:30）

📍新竹縣：竹東鎮、關西鎮、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

📍苗栗縣：南庄鄉、三灣鄉、泰安鄉

🟡14:02發布：新竹縣（持續至14:30）

📍新竹縣：竹東鎮、橫山鄉、五峰鄉

🟡14:08發布：雲林縣、嘉義縣（持續至15:15）

📍雲林縣：古坑鄉

📍嘉義縣：大林鎮、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉

⚠️災防告警

🟡14:02發布：新竹縣有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，持續14時30分。

大雨特報／今天下更猛烈！雙北等「19縣市」大雨轟炸　持續到入夜

台灣整片發紅！連續一週「沒有颱風」照樣下大雨　雨勢最兇時段曝

天氣預報／全台防豪雨！週末泡湯「雨下到發霉」　中南部紅到發紫

「午後雷陣雨」下到發霉！一圖看懂一週天氣　颱風可能接力生成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選