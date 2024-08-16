大雷雨特報／雷聲狂轟！暴雨襲新竹、雲林、嘉義　警戒範圍出爐

（更新時間14:18）今（16）日午後對流發展旺盛，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒新竹縣、苗栗縣地區要留意又急又快的雨勢，配合閃電、雷擊出現，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡13:27發布：新竹縣、苗栗縣（持續至14:30）
📍新竹縣：竹東鎮、關西鎮、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
📍苗栗縣：南庄鄉、三灣鄉、泰安鄉
🟡14:02發布：新竹縣（持續至14:30）
📍新竹縣：竹東鎮、橫山鄉、五峰鄉
🟡14:08發布：雲林縣、嘉義縣（持續至15:15）
📍雲林縣：古坑鄉
📍嘉義縣：大林鎮、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉
⚠️災防告警
🟡14:02發布：新竹縣有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，持續14時30分。
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🟡13:27發布：新竹縣、苗栗縣（持續至14:30）
📍新竹縣：竹東鎮、關西鎮、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
📍苗栗縣：南庄鄉、三灣鄉、泰安鄉
🟡14:02發布：新竹縣（持續至14:30）
📍新竹縣：竹東鎮、橫山鄉、五峰鄉
🟡14:08發布：雲林縣、嘉義縣（持續至15:15）
📍雲林縣：古坑鄉
📍嘉義縣：大林鎮、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉
⚠️災防告警
🟡14:02發布：新竹縣有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，持續14時30分。