淹水警戒／雨勢猛烈！雲林縣2區升到一級警戒　時雨量飆84毫米

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲週五、週六北台灣午後將有大雨和豪雨，週日至下週二，西南風增強，中南部雨勢更大。（圖／中央氣象署）

受對流雲系發展旺盛影響，今（16）日易有短延時強降雨，台灣各地皆有局部大雨發生的機率。水利署也針對部分地區發布淹水警戒，目前雲林縣古坑鄉、斗六市列為一級警戒區，時雨量已飆至84毫米，提醒民眾外出注意安全。一級警戒：雲林縣古坑鄉（時雨量84毫米）、斗六市（時雨量70.5毫米）二級警戒：無🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。雲林縣古坑鄉63.0毫米嘉義縣民雄鄉59.5毫米南投縣竹山鎮54.5毫米