淹水警戒／雨勢猛烈！雲林縣2區升到一級警戒　時雨量飆84毫米

（更新時間15:51）受對流雲系發展旺盛影響，今（16）日易有短延時強降雨，台灣各地皆有局部大雨發生的機率。水利署也針對部分地區發布淹水警戒，目前雲林縣古坑鄉、斗六市列為一級警戒區，時雨量已飆至84毫米，提醒民眾外出注意安全。
🟡淹水警戒範圍
一級警戒：雲林縣古坑鄉（時雨量84毫米）、斗六市（時雨量70.5毫米）
二級警戒：無
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
8月16日累積雨量排行前三名（截至15時30分）
雲林縣古坑鄉63.0毫米
嘉義縣民雄鄉59.5毫米
南投縣竹山鎮54.5毫米
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一級警戒：雲林縣古坑鄉（時雨量84毫米）、斗六市（時雨量70.5毫米）
二級警戒：無
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
8月16日累積雨量排行前三名（截至15時30分）
雲林縣古坑鄉63.0毫米
嘉義縣民雄鄉59.5毫米
南投縣竹山鎮54.5毫米