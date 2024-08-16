特企／2024韓流魅力盡在遠百　吃韓國道地美食　再送首爾來回機票

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據觀光署統計，台灣人出國排行前三名就有韓國一席之地，而外國友人在臺消費力TOP1即為韓國旅客，足以彰顯台韓友好交流情誼，今年暑假遠東百貨攜手駐台北韓國代表部舉辦【2024韓流魅力盡在遠百】再次搭起友誼橋梁，8月8日至8月19日於遠百信義A13 正式登場，開幕當天由遠東百貨-徐雪芳總經理親自主持，邀請駐台北韓國代表部-金優赫科長，為韓國展一同開幕獻上祝賀！韓國展開幕儀式上，為了讓台灣民眾能夠深度了解韓國文化魅力，特別帶來具有傳統意義的「韓國民俗扇子舞」作為開場演出，宛若雲端上輕盈曼妙的舞姿，搭配表演者手上花朵般的扇子，兼具華麗、優雅的視覺震撼演出，也讓更多人了解韓國文化的傳承！全台遠東百貨「2024韓流魅力 盡在遠百」韓國物產展再度強勢來襲，第一波遠百信義A13、遠企購物中心、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北即日起至8月19日跑第一棒，道地韓國物產展美食、當令水果、周邊好物都讓這個秋季韓風滿溢。第二波8月22日(四)到9月2日(一) 由新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百接棒，第三波9月5日(四)到9月17日(二)由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮壓軸。今年韓國展為讓台灣民眾能夠全方位了解韓國文化，現場網羅超多樣韓國代表性商品，滿足「吃、喝、玩、樂」四大面向，推出伴手禮必買的水果禮盒，韓國哈密瓜跟麝香葡萄每顆多汁飽滿，一定要品嘗韓國好吃水果推薦，以及最道地「火辣炒碼湯、牛骨高湯、鮑魚粥」、時下流行追劇必備的「燒酒、Orion香烤洋芋片、炸鍋巴餅乾」之外，韓國第一鍋具品牌Neofla也能買的到。此外遠百信義A13加碼祭出優惠活動，於活動現場持遠百APP或HAPPY GO單筆消費滿999元，即贈奶油花生風味海苔酥乙份(限量120份)，且當日消費滿599元就抽台北首爾來回機票，讓您吃得到韓國美味、更能親自飛到現場體驗，與您一同沉浸在韓國文化傳統魅力中！