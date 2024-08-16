孔敏貞《和我老公結婚》罹癌還被張宰昊家暴　2人下戲來電結婚了

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▲《和我老公結婚》中，孔敏貞（中）罹癌還被丈夫劈腿、家暴，朴敏英（左）氣憤幫朋友討公道。（圖／《和我老公結婚吧》tvN官網）

▲孔敏貞跟張宰昊（左）原本就認識，是在拍攝《和我老公結婚吧》時來電。（圖／孔敏貞IG）

▲孔敏貞跟張宰昊（左）確定9月結婚，婚禮不公開。（圖／張宰昊IG）

▲孔敏貞跟張宰昊一起宣布結婚消息。（圖／孔敏貞IG、張宰昊IG）

韓劇《和我老公結婚吧》今年初開播時，因為狗血劇情成功吸引關注，特別是被丈夫張宰昊（飾演：李在元）家暴還罹癌的孔敏貞（飾演：楊珠蘭）最讓人同情，沒想到下戲後的2人竟然來電「假戲真做」，他們今（16）日宣布確定要在9月結婚，孔敏貞還大方表示：「在《和我老公結婚吧》之前，我們就認識了。」孔敏貞在IG宣布婚訊，她寫下：「雖然這是一件非常私人的事情，但因為真的很想與大家分享這個值得祝賀的消息，所以鼓起勇氣寫下這段話。在下個月9月，我將與這個世界上對我最親近的人－張宰昊以及家族親戚、親密的朋友們一起舉行一場小小的婚禮。我們在《和我老公結婚吧》這劇中相識之前，就已經是朋友了。他總是能讓我開懷大笑，並以一貫的溫柔和體貼讓我感受到溫暖，他是我生命中無比珍貴的重要人物，是他讓我相信，與其孤身一人，更希望能與他攜手共度一生，因此我們最終決定結婚。最近，我的生活正在經歷巨大的變化，如果能在這個新的起點上收到大家溫暖的祝福，這將會是我永遠的力量源泉。感謝所有一直以來關心和支持我的朋友們，以及每一位關心我的人，真的非常感激。我要好好的生活下去！謝謝你耐心讀完這封長信。」孔敏貞事後也接受媒體電訪表示：「婚禮只會邀請親近的朋友和家人，會以非公開的形式舉行，（從一開始）就沒有打算舉行大型婚禮，所以想低調進行。」她還補充在拍攝《和我老公結婚吧》時，就跟張宰昊認識了。張宰昊也發文宣布將成為人夫，他表示：「我想向一直關心我的所有人分享這個消息。在即將到來的9月，我將與我非常愛的人共度一生，她不僅在人品上，在演員這個角色上都讓我非常敬佩，對我來說她實在是太珍貴了，衷心感謝一直以來關愛我的所有人，我會用幸福美滿的生活來回報大家。」2人的婚訊讓許多人備感震驚，是因為他們在《和我老公結婚吧》中雖然飾演夫妻，但男生卻是個劈腿還會家暴的渣男，而孔敏貞最後還淒慘罹癌，最後2人也分手；萬萬沒想到卻因此來電假戲真做，戀情在現實生活中「開花結果」，許多劇迷紛紛獻上祝福。事實上，就如同孔敏貞的聲明所言，她跟張宰昊本來就是同事，隨著在《和我老公結婚吧》中飾演夫妻，關係才變得更親近，最終發展成戀人，決定互許終身。孔敏貞是南韓女演員，今年37歲，2009年先以短篇電影《參觀》亮相，2012年參演電影《致命時刻》正式出道，透過許多電視電影的演出累積經驗，當今已是知名綠葉，代表作包含《認識的妻子》、《海岸村恰恰恰》、《小女子》、《精神病房也會迎來清晨》、《和我老公結婚吧》等。張宰昊今年38歲，他從小就抱有演員夢，於2008年加入劇團出道，但在2013年時與經紀公司鬧糾紛，沒戲演的他跑去咖啡店打工1年半，直到2015年才重拾拍電影機會，出演過《20世紀少男少女》、《局中局》、《怪咖！文主廚》、《愛我的間諜》等劇，但名氣始終平平，直到今年在《和我老公結婚吧》飾演廢物劈腿丈夫，才漸漸被觀眾認識。