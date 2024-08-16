接連地震又強降雨！多處山區出現坍方、落石　公路局籲用路人勿入

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受到昨（15）日宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7級地震影響，今早又在東部海域發生芮氏規模6.3級地震，再加上近日山區頻降豪雨，使得部分山區出現邊坡坍方或落石情況。對此，公路局呼籲，山區道路地震過後豪雨期間易坍方、落石，路況難以掌握，用路人非必要勿於災後進入山區道路。台灣近期地震消息頻傳，昨日下午5點06分在宜蘭縣近海發生規模5.7級地震，震央在宜蘭縣府南南東方38.3公里處，地震深度9公里，屬於極淺層地震，全台有感。今日則又有地震，上午7點35分在台灣東部海域發生芮氏規模6.3級地震，地震深度9.7公里，震央位於花蓮縣政府東南方34.2公里。除了地震外，近來山區頻降豪雨，使得不少山壁邊坡發生坍塌情況。像是宜蘭縣大同鄉山區台7甲線36.6K處米摩登路段零星落石；台8線中橫榮興路段，原本就是高度風化破碎岩坡，地震加上連續降雨，使得大片山壁邊坡坍塌，梨山往大禹嶺方向被阻斷，路基、護欄因落石砸毀受損。台9線東澳到南澳段也出現多處落石情況。公路局提醒，山區道路地震過後，再加上豪雨或連續降雨期間，山區易出現坍方、落石，路況難以掌握，用路人非必要勿災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通組訊息，事先規劃行程，預作應變準備。建議可充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網，或是手機下載幸福公路app，以及收聽路況廣擘訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息。