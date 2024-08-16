新設引道橋面　中市后豐大橋8/20起調整部分車道

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為紓解台13線往豐洲科技園區的車流，讓上下班尖峰時刻交通更為順暢便捷，台中市政府建設局斥資9856萬元辦理「台13線后豐大橋下游側橋面引道銜接堤南路新建工程」，因應施工作業需要，預計於8月20日至10月16日執行后豐大橋后里往豐原方向南下路段部分車道調整、限速調降及路面標線更新作業。建設局長陳大田表示，管制期間請用路人依現場指示改道。陳大田說，原后豐大橋后里往豐原方向南下路段為三車道，為降低工程施作期間對用路人造成的影響，各階段施工期間將盡量維持雙車道通行，若遇上下班車流尖峰時段，仍有塞車情形，建議用路人南下往豐原方向，可改由星科路接豐科路轉國豐路，繼續往三豐路豐原方向進行分流。將持續加速工進，以縮短工程對交通的衝擊，期望儘速完工，提供快速優質的用路環境。建設局表示，用路人行經后豐大橋施工區域，請配合工務單位指示標誌，遵照改道後的標誌、標線行駛，並依現場交通協勤人員導引通行，以確保行車順暢及施工人員安全。施工期間將採階段性實施封閉及改道，民眾可收聽電台廣播獲得施工、交通管制及改道相關訊息，如有任何問題及建議事項，想瞭解最新施工動態，可利用宣導單上聯絡電話詢洽，或上「建設大台中」臉書粉絲專頁掌握訊息不漏接。