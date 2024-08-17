SJ的5個秘密！利特希澈互毆掀「仁川大戰」　他對台式火鍋中毒

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利特和希澈大打出手造就「仁川大戰」



隊長利特總是把話悶在心裡不說，希澈則是有話直說，兩人同為巨蟹座，個性卻南轅北轍，2010年8月SJ在仁川文鶴競技場有場表演，上台前希澈和利特爆發爭執，嚴重到抓著對方的衣領扭打，還嚇到其他藝人，當時利特向希澈揮拳頭，希澈本來要打回去，利特卻哭著喊：「你知道我現在的心情嗎？」後來登台時雙方全程背對背演唱，完全零互動，成為著名的「仁川大戰」。



隊長利特總是把話悶在心裡不說，希澈則是有話直說，兩人同為巨蟹座，個性卻南轅北轍，2010年8月SJ在仁川文鶴競技場有場表演，上台前希澈和利特爆發爭執，嚴重到抓著對方的衣領扭打，還嚇到其他藝人，當時利特向希澈揮拳頭，希澈本來要打回去，利特卻哭著喊：「你知道我現在的心情嗎？」後來登台時雙方全程背對背演唱，完全零互動，成為著名的「仁川大戰」。 ▲▼希澈（上下圖右）當時和利特互毆後，表演時應該互動的段落視對方為空氣。（圖／SBS Entertainment YouTube） 「鼎王」頭號鐵粉崔始源



始源對台灣的「鼎王」麻辣鍋情有獨鍾，幾乎每次來台都要去店裡祭五臟廟，2022年SJ在台舉辦演唱會，他提前一天抵台，在IG發文寫著：「等著吧...鼎王！哈哈哈哈哈！」附上於飛機上的自拍照，雖然戴著口罩卻藏不住渴望的眼神，這次隔兩年再訪寶島，始源沒有放過機會，昨晚在IG限時動態轉發台媒的報導，喊話：「睽違2年再次造訪台灣，真的很久了！等著我，鼎王！」



始源對台灣的「鼎王」麻辣鍋情有獨鍾，幾乎每次來台都要去店裡祭五臟廟，2022年SJ在台舉辦演唱會，他提前一天抵台，在IG發文寫著：「等著吧...鼎王！哈哈哈哈哈！」附上於飛機上的自拍照，雖然戴著口罩卻藏不住渴望的眼神，這次隔兩年再訪寶島，始源沒有放過機會，昨晚在IG限時動態轉發台媒的報導，喊話：「睽違2年再次造訪台灣，真的很久了！等著我，鼎王！」 ▲始源前年早於其他成員1天來台，迫不及待在飛機上預告要吃鼎王。（圖／始源IG） 「恰信一搜」由來跟厲旭和始源有關



厲旭本身不喜歡被別人碰觸身體，也不愛跟別人肢體接觸，而始源非常喜歡和他人擊掌或以拳頭對拳頭的方式打招呼，如果對方不回應就會生氣，某次，厲旭拒絕和始源擊掌，火大說：「一天3次夠了吧？」始源也動怒質問厲旭：「你有自信以後再也不和我見面嗎？」厲旭想也不想大喊：「喔！恰信一搜！」（中文翻譯為我有自信），「恰信一搜」就成為SJ之間的流行語。



厲旭本身不喜歡被別人碰觸身體，也不愛跟別人肢體接觸，而始源非常喜歡和他人擊掌或以拳頭對拳頭的方式打招呼，如果對方不回應就會生氣，某次，厲旭拒絕和始源擊掌，火大說：「一天3次夠了吧？」始源也動怒質問厲旭：「你有自信以後再也不和我見面嗎？」厲旭想也不想大喊：「喔！恰信一搜！」（中文翻譯為我有自信），「恰信一搜」就成為SJ之間的流行語。 ▲厲旭（左）曾經因為始源一天內和他擊掌太多次而發火。（圖／厲旭IG） 希澈請客獨漏利特被公開質問







希澈姊姊2015年結婚時，邀請利特擔任婚禮主持人，事後希澈招待來參加的成員吃飯，不過獨漏利特，這件事讓利特耿耿於懷，有一次在節目上利特問希澈：「你姊結婚的時候我是主持人，為什麼你請大家吃一頓卻沒請我？」希澈回說：「我沒請你嗎？ 你姊結婚也沒請我啊！」 利特對此回應：「不好意思，我姊還沒結婚...」其他成員聽完當場笑翻。 ▲利特（右）在節目上質問希澈為何請客漏掉他。（圖／西瓜視頻） 藝聲暴怒踢飛圭賢手中冰淇淋







2006年某天，圭賢獨自在吃淇淋，藝聲看到後忍不住訓話：「你怎麼只顧自己吃，成員們都在，應該買來大家一起吃啊？」又憤怒問：「冰淇淋好吃嗎？」圭賢聽到後不以為意，繼續吃冰並回嘴：「好吃啊！」藝聲一聽更不爽，一腳把圭賢手上的冰淇淋踹飛，讓圭賢相當委屈，這件事還在成員間被稱作「藝聲打」。 ▲藝聲（右）曾經踢飛圭賢手上的冰淇淋。（圖／藝聲X）

韓流帝王Super Junior（SJ）昨（16）日連續3天在台北小巨蛋舉辦粉絲見面會，這團長紅19年的大勢男團從青少年變成「老少年」，E.L.F.（粉絲暱稱）始終不離不棄，讓SJ在K-pop文化不可抹滅的地位屹立不搖，《NOWnews今日新聞》整理SJ 5個小祕密，包括利特、希澈互毆被封為知名的「仁川大戰」，始源對台式火鍋迷戀的程度讓粉絲津津樂道。