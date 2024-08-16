「不管有沒得獎都是台灣英雄！」　賴清德感動：林郁婷展風度

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巴黎奧運落幕，台灣選手創下2金、5銅好成績，國家級慶典「台灣英雄榮耀同行」今（16）日登場，總統賴清德致詞時笑稱，他雖然不能到奧運殿堂，但託大家福氣，能穿上衣服也覺得很帥；賴並讚賞拳擊好手林郁婷，贏得國人尊敬跟讚賞，不只是拳擊舞台的表現，拳擊舞台下，展現高度、風度、不畏任何攻擊，秉持運動家精神，「令人欽佩！」「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」活動下午在總統府登場，選手下午1時到1時45分在總統府敞廳舉行互動派對，賴清德、副總統蕭美琴在大禮堂接見選手後，英雄大遊行下午3時出發。賴清德致詞時表示，他雖然不能到奧運殿堂，但拖大家福氣，能穿上衣服也覺得很帥，「歡迎各位英雄凱旋歸國，我很榮幸代表國人熱烈歡迎大家，表達由衷敢謝」。賴清德指出，感謝奧運英雄經過千辛萬苦訓練，才能站上奧運殿堂，不管有沒得獎，每個都是台灣之光、台灣英雄，他要感謝整個奧運團隊，教練、醫療、行政團隊等，也要感謝中華奧林匹克委員會主席林鴻道率領的團隊，「這是團隊共同合作，才能讓選手站上殿堂，展現出最好表現」。賴清德提到，感謝9名裁判，站上殿堂也很不容易，若不是有專業，也無法得到這樣殊榮，此外，也要感謝行政團隊、政府投入人力、物力。賴清德感謝李洋、王齊麟為國爭光，他透露，剛剛有請教王齊麟，他雖然是外行，但感覺上應該穩贏，為何第二局輸了，王跟他說，「近鄉情怯」。賴清德提到，他要代表國人感謝林郁婷，替我國爭取第二面金牌，「你這次贏得國人尊敬、讚賞，不僅是在拳擊表現上，而拳擊舞台下，展現出的高度、風度，不畏任何攻擊，秉持運動家精神，令人欽佩！」他表示，看到林與教練在拳擊舞台上，跪下、擊拳，揹著教練繞一圈，看了很感動，且頒獎時替對手整理衣服，「你太甘心了吧！讓人感動，大家以你為榮！」此外，賴清德也代表國人感謝郭婞淳、唐嘉鴻、李孟遠、吳詩儀、陳念琴，為我國奪得五面銅牌，每個人的表現都非常傑出。他說，在成績最後出來之前，他一直認為都是金牌，這次沒有的話，2028年繼續努力，「金牌屬於你們」。賴清德並感謝在巴黎奧運最後一舞的選手，莊智淵、李洋、戴資穎、謝淑薇，展現屹立不搖的精神，期盼未來能在不同體育岡位上，為國家體育發展貢獻心力；而第一次參賽的選手則有吳少璿、賴冠傑、甘家葳、孫振，代表國家體育生生不息，一棒接一棒，一代傳承一代，對國家未來充滿希望。賴清德表示，行政院長卓榮泰昨公布將推動體育暨運動發展部，希望選手、教練提供寶貴意見，滿足運動界的需求、讓功能發揮最好，同時推廣全民運動，包括在家庭、社區、學校、俱樂部，讓台灣成為運動強國，政府則是幫助年輕人在體育場上追求夢想。最後，賴清德感謝大家，「你們的努力合作，讓國際看到台灣、團結台灣，我們一起來繼續加油！」