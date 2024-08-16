隱形眼鏡製造商望隼科技擴大投資台灣！砸逾50億打造企業營運總部

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經濟部今（16）日指出，投資台灣事務所再添3企業擴大投資台灣，其中望隼科技投資逾50億在苗栗打造企業營運總部，成立AI智能化小組，精進生產品質。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1525家企業超過2兆3387億元投資，預估創造15萬3258個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有314家企業投資約1兆2922億元，創造8萬7926個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1020家企業投資約4839億元，創造3萬7041個就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。從事軟式隱形眼鏡研發、製造及銷售的望隼科技，繼2019年申請台商回台方案後，為持續因應營運規模擴增，決定在苗栗縣竹南鎮興建新廠暨企業營運總部，將成立AI智能化小組，打造專屬智能系統，以精進生產品質與服務。新廠以取得銀級綠建築為目標，擬設置太陽能發電設施與環境管理系統，善盡保護環境的社會責任。本案預計投資金額逾50億元，可創造220名本國就業機會。此外，專業豆漿及穀物飲料製造商一豆實業，已有19年豆奶製造經驗，為擴大產量，規劃增聘25名本國員工，投資逾5億元於桃園市平鎮區興建新廠，將建立智慧供應鏈系統、採購新型節能設備，與設置太陽能發電設施，期望有效提升生產效率同時節約能源。