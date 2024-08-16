感謝奧運選手團結台灣！蕭美琴笑：每天壓力很大、只有今天很幸褔

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巴黎奧運落幕，台灣選手創下2金、5銅好成績，「台灣英雄榮耀同行」活動今（16）日登場，副總統蕭美琴在致詞時笑稱，自擔任副總統以來，每天壓力很大，只有今天很幸福；她要感謝選手能團結台灣，只有在運動場上，可以看到台灣人民，能不分年齡、黨派，不分興趣喜好，大家團結在一起。「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」活動下午在總統府登場，選手下午1時到1時45分在總統府敞廳舉行互動派對，總統賴清德、蕭美琴在大禮堂接見選手後，英雄大遊行下午3時出發。蕭美琴表示，自賴清德邀請她擔任副總統以來，每天都是壓力，只有今天很幸福，因為可以看到台灣奧運英雄，她要感謝在場每一位運動員，及沒有辦法來的台灣英雄們，「感謝你們用努力、汗水讓國人受到感動，感謝你們讓我們受到鼓舞，感謝你們激勵許多台灣青年，感謝你們感動許多期待台灣更偉大的我們」。蕭美琴提到，對於奪牌的選手，她非常榮幸可以親自恭喜大家、感謝大家，更感謝選手團結台灣，只有在運動場上，可以看到台灣人民，能不分年齡、黨派，不分興趣喜好，大家團結在一起，「你們的笑容、你們的淚水，是感動許多台灣人的動能，你們的笑容是讓台灣人更有幸福感、更有榮譽感、更有驕傲感的力量」。蕭美琴表示，要感謝英雄們，不論有沒有奪牌，尤其沒有奪牌的各位，每一次勝利都是一次次經驗所堆疊出來的，有時候是好幾年，甚至是十幾年的汗水跟淚水，才有最後那幾分鐘、幾秒的榮耀。蕭美琴說，經驗的堆疊，大家都看到跟感受到，「你們流眼淚，我們也在流眼淚，你們流汗時候，我們一樣心疼」，這些經驗堆疊，將是你們未來勝利最重要的步伐，而且會非常踏實。另外，蕭美琴也感謝奧委會、國訓中心、所有教練、體育署、防護員、醫療團隊與後勤所有朋友們，也感謝台灣2000多萬的啦啦隊，跟她一樣晚上看比賽睡不著，因為心跟大家在一起，台灣的啦啦隊員不是要給選手更大壓力，而是分攤辛苦、分攤委屈，更是要用一起加油的念力，跨越半個地球，「讓你們感受到無比力量，就是讓台灣持續進步，讓台灣偉大的力量」。