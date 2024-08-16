奧運英雄遊行／老闆帶全公司蹺班！直衝英雄遊行現場：感動到落淚

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▲吳姓老闆受訪表示「每一個選手站上舞台都是我的偶像，看奧運時也感動到落淚」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲奧運選手英雄遊行，台灣老闆帶全公司翹班相挺。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲吳先生則是帶著超大號國旗到場為英雄的表現喝采。（圖／記者鍾怡婷攝）

巴黎奧運精彩落幕，今（16）日「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」於下午3時大遊行，館前路（英雄谷）現場聚集熱情民眾，感謝選手為國爭光，更有老闆帶著全公司翹班，吳姓老闆受訪表示「每一個選手站上舞台都是我的偶像，看奧運時也感動到落淚」，更與同仁製作超大型「金牌」應援版，告訴每個榮耀歸國的選手，都是民眾心目中的金牌！「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」英雄遊行於下午3時啟程，館前路（英雄谷）一小時前就開始聚集熱情民眾，現場到處揮舞著中華隊旗、台灣國旗，並且大聲呼喊「Team Taiwan」畫面相當感人。其中更有公司老闆，直接帶全體員工翹班相挺！吳姓老闆接受《NOWnews》記者訪問表示，為了來幫英雄喝采，帶著全體員工一起蹺班，並且公司同仁也製作兩個大型應援牌，其中更有超大號金牌，感謝選手為國爭光，他們的努力在國民心中都已經是金牌。吳老闆也感性直言「每一個選手站上賽場都是我的偶像，尤其對林郁婷的遭遇感到不捨，看奧運金牌戰時更是感動到落淚」。現場還有特別從淡水趕來館前路為英雄喝采的蔡小姐，她表示除了麟洋配每一場比賽都有觀看外，也特別想為負傷上陣戴資穎說句加油。吳先生則是帶著超大號國旗到場為英雄的表現喝采，尤其提到麟洋配金牌戰相當精彩，希望選手都能再接再厲，並且把運動技術傳承給下一代。