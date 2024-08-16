莊智淵吐「帶高承睿林昀儒打球很開心」　賴清德親送鳳梨蘋果慰勞

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▲桌球好手莊智淵、高承睿、林昀儒、鄭怡靜等人赴總統府。（圖／總統府提供）

巴黎奧運落幕，台灣選手創下2金、5銅好成績，台灣選手今（16）日赴總統府參加派對，總統賴清德一進現場，就與桌球好手林昀儒、莊智淵、高承睿互動，大聊「桌球經」；賴在現場更拿出早就準備好的「蘋果、鳳梨」，感謝莊智淵一路的付出與努力，向他說「辛苦了」。「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」活動下午在總統府登場，選手下午1時到1時45分在總統府敞廳舉行互動派對，賴清德、副總統蕭美琴在大禮堂接見選手後，英雄大遊行下午3時出發。總統府敞廳英雄派對規劃飲料點心吧、時尚拍照區、手作紀念品體驗區以及插畫區，讓代表團成員能夠穿梭其中享受巴黎與台灣特色融合的互動體驗。賴清德到派對現場後，遇到「小林同學」林昀儒對他說，「我一直認為你會贏，雖然後來很可惜，但你的拚勁精神跟你的技術真的非常棒」、「我那天也有跟你媽媽聊天，總統府音樂會的時候他坐在我隔壁的隔壁」，「省話一哥」林昀儒則以一慣風格害羞表示，「媽媽有跟我講」。賴清德隨後坐下來與桌球教父莊智淵、「柚子」高承睿、林昀儒坐下來一同暢飲珍珠奶茶。賴清德坐下後隨即詢問，「老將、新兵表現都很好」，大家心情如何？莊智淵回應，「我是還蠻開心的，跟以往奧運感覺不太一樣，帶著他們打，很開心」。賴清德幽默提及，「你過去栽培了柚子，看看未來能不能栽培出鳳梨和蘋果」，並拿出早就準備好的「蘋果、鳳梨」兩樣水果，感謝莊智淵一路的付出與努力，向他說「辛苦了」。賴清德詢問高承睿第一次到奧運殿堂的感覺如何？高承睿表示，「很開心也很享受」。賴清德現場與三人大聊「桌球經」，表示這次奧運很仔細看球賽，「認為最難的球賽就是桌球」、「有上旋球、下旋球，有快有慢，有走中路、走旁邊，有殺球、有接球，真的很困難、很不容易」，並再度感謝桌球隊在奧運上面的表現，國人都非常肯定，最後則與在座大家一起「珍奶乾杯」。