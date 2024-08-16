台灣奧運選手都有專屬保險！投保內容大公開　若受傷可按月獲補償

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巴黎奧運精彩落幕，中華台北奧運代表團由羽球男雙王齊麟與李洋、台灣拳擊好手林郁婷奪下2金，其他選手也順利摘下5銅佳績。不過，目前一般傷害險及旅平險是將柔道、跆拳道、拳擊等競技項目排除在承保範圍之外，因此，這次60位台灣奧運選手出賽都有運動員專屬保險。明台產險透露，主要提供更完整運動員意外傷害與醫療保障，包含當運動員因出賽受傷短期間無法參賽所致的工作損失，可按月獲得部分薪資補償，讓選手可以安心出賽為國爭光。明台產險指出，今年初即發生職業運動員因缺乏完善保險機制、因而影響代表國家參與國際比賽的意願，更凸顯運動員專屬保險的重要性。由於運動員意外傷害與失能風險較一般保戶高，因此，風險評估與分散機制也較為複雜，明台產險也是國內唯一1張運動員專屬保險，這是13年前參考三井住友海上保險的日本保單設計，自此台灣才開始有相關保單。明台產險個人保險核保處協理鄭麒麟表示，明台歷年來承保國內外各種賽事，提供運動員安心安全的保障。以國內賽事而言，近2年台北市全中運、台中市全大運、臺南市全國運、全民運均由明台承保，另也承保職籃聯盟、足球競賽、中華職棒等職業比賽。在國際賽事而言，歷年奧運、亞運、棒球經典賽、威廉瓊斯杯亦均由明台所承保，長期擔任運動員的守護者。為讓出賽選手無後顧之憂，這次奧運也由明台產險獨家提供60位選手運動員專屬保險。相較一般傷害保險或旅行平安險將柔道、跆拳道、拳擊等競技項目排除在承保範圍之外，明台提供運動員意外傷害與醫療的完整保障。由於選手本身多兼具職業運動員身分，若代表國家參賽受傷將影響後續收入，因此，這張運動員專屬保險更擴大包含運動員「暫時喪失工作能力」保障，當運動員因出賽受傷短期間無法參賽所致的工作損失，可按月獲得部分薪資補償，讓選手可以安心出賽為國爭光。其實，明台產險母公司三井住友海上保險集團長期支持運動，招募期待在國際上大顯身手的選手作為公司社員，提供穩定收入來源長期培訓。而明台產險自2018年起獲得教育部體育署認證為運動企業，由高層帶頭全員運動，定期舉辦員工運動會，鼓勵員工健康、生活、工作的全面平衡，自今年起員工出示定期到運動中心或健身房的單據、或是日行7千步以上的手機APP畫面，即可獲得考評加分，展現公司推廣全員運動與健康職場的決心。