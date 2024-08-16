不是陳詩媛、李洋！王齊麟合體他比臉頰愛心　粉絲驚：畫風變了

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▲除了王齊麟和莊智淵的互動，也有人注意到「柚子同學」高承睿（右）。（圖／記者陳佩君攝、翻攝自threads）

奧運羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運上帥氣奪金，讓台灣民眾既感動又興奮，今（16）日王齊麟現身「台灣英雄派對」，雖然老搭檔李洋沒有現身、女友陳詩媛（十元）也不在，不過外向的他仍在現場到處互動，站在桌球教父莊智淵身邊開心聊天，大家合照比臉頰愛心時，他也直接將手擺在莊智淵的臉頰旁邊，莊智淵還配合眨眼，互動超級可愛。不少網友笑說「偷偷換CP」、「畫風怎麼變了？」巴黎奧運落幕，台灣選手創下2金、5銅好成績，「台灣英雄榮耀同行」活動今（16）日登場，眾多台灣英雄都現身總統府前，包括王齊麟、林郁婷、莊智淵、楊勇緯、唐嘉鴻、李孟遠、吳詩儀、陳念琴等人。在大遊行之前，一眾好手先在總統府前大合影，王齊麟和莊智淵站在最前排，可以看到2人開心聊天，有著最萌身高差，大家在臉頰旁邊比愛心時，王齊麟還把手比向莊智淵，莊智淵則配合眨眼。不少粉絲看到後，紛紛在threads直呼，「太可愛了」、「李洋不在就偷換CP」、「莊哥竟然還Wink，也太萌」、「今天的大家都怎麼了，畫風都變了」、「莊哥表情好可愛。」還有人注意到一旁的「柚子同學」高承睿，笑說「旁邊的柚子也好可愛」、「柚子表示：太陽好大」、「柚子是比一個C嗎？」由於李洋現在在國外度假，因此今日的台灣英雄派對上，「麟洋配」只有王齊麟一個人出席，他表示很不捨要跟老搭檔李洋分開，也謝謝對方一路以來的陪伴，希望2人未來在不同領域還是可以繼續發光發熱。王齊麟之後退休是否想要踏入演藝圈？王齊麟靦腆的說：「我自己怎麼沒有聽說？」雖然很喜歡唱歌，但他還是希望可以再戰4年。