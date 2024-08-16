李進良道歉胡瓜「年輕不懂事」　小禎出面親吐復合可能！

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▲小禎離婚後都保持單身，枕邊人只有女兒。（圖／記者李欣容攝）

小禎和前夫李進良在2019年正式離婚，近來李進良與胡瓜同台，對無緣的岳父致歉，「沒能照顧好小禎。」小禎今（16）日出席寢具活動時表示，當時她人在國外，有看到新聞，爸爸和李進良早就已經和解，而曾經和羅時豐搭檔主持節目的她，也被問及羅時豐與侄子鬧翻一事，小禎也大方分享看法。小禎前夫李進良日前上胡瓜主持的節目《拜託ATM》，兩人罕見同台，事後他受訪時也表示，對於沒有把小禎照顧好相當自責，一直想向胡瓜道歉。小禎今出席活動被問起此事，她笑說前夫和爸爸早就已經私下和解，至於有沒有親口向她致歉？小禎含糊帶過，「他有說過年輕不懂事啊，反正我們現在相處很好，人要往前看。」也再次強調兩人不可能復合。之前她才發文抱怨鄰居太吵，投訴管理員也沒用，小禎解釋因為家裡住在信義區，一樓的夜店在開派對，她住的又是老房子，所以隔音不好，聲音的穿透力太強。而羅時豐和侄子張慎敏鬧翻事件人盡皆知，小禎過去曾和羅時豐搭檔主持，她表示只知道羅時豐很多侄子，但並不認識張慎敏，節目結束後也鮮少跟羅時豐聯絡，但相信他是很有智慧的人，會圓滿解決事情。