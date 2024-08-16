化身賴醫師！賴清德關心羅嘉翎、彭名揚傷勢　送上這東西祝福

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為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團的佳績、台灣英雄付出，總統府與文化總會今（16）日舉辦「台灣英雄榮耀同行」活動。總統賴清德在與選手互動時，化身「賴醫師」，關心跆拳道選手羅嘉翎、跨欄選手彭名揚傷勢，並送上燙印「LA 2028」的手提袋，暖喊「前進吧」、「LA 2028 加油！」「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」活動下午在總統府登場，選手下午1時到1時45分在總統府敞廳舉行互動派對，賴清德、副總統蕭美琴在大禮堂接見選手後，英雄大遊行下午3時出發。在派對活動時，賴清德與羅嘉翎、彭名揚共同製作特色手提袋。賴清德遇到彭名揚時，心疼說，「你上場第一個跨欄前停下來，我蠻感動的」，對他帶著傷應賽，想為國爭光的心情，感到非常不捨與敬佩。醫生背景出身的賴清德，現場關心起彭名揚與羅嘉翎兩位的傷勢。彭名揚比了比臏骨的位置，表示髕骨肌腱斷裂，賴清德隨即關心何時要開刀、在哪裡開刀，叮囑他要好好休息。對於羅嘉翎疲勞性骨折，賴清德也說，一定要下定決心專心休養；賴也向兩位表達誠摯感謝，讚兩位「帶傷上場，為國爭光，很不容易」。彭名揚在巴黎奧運選手村小遊戲中，以對巴黎奧運小知識的暸若指掌，拿下了積分排名第一的好成績，當時還被網友笑稱真的「名揚國際」。賴清德現場問起彭名揚表示，「你很厲害，所有奧運的事情你都最清楚」，羅嘉翎在一旁也笑稱彭名揚是最稱值的社交官，場面十分歡樂。最後，賴清德送上燙印「LA 2028」的手提袋，暖喊「前進吧」、「LA 2028 加油！」，並向彭名揚、羅嘉翎兩位喊話，「大家都在為你們加油，希望他們現在專心養傷，未來持續前進！」