薩摩耶怕抽血「嗷嗷大哭」超委屈！醫師狂輸出哄狗金句　全場笑翻

中國山東省一隻薩摩耶名叫「李十九」，這天牠被媽媽到醫院抽血檢查，豈料針都還沒拿出來，十九就不斷發出「嚶～嚶～」的求饒聲，貌似對於打針感到委屈又害怕，而獸醫師則接連爆出幽默的「哄汪金句」，影片曝光讓1.2萬人笑噴直呼：「抽血已經很可怕了，你們還狗身攻擊！」
只見影片中，十九在診間已經害怕到縮在牆角，被護理師及醫師一邊固定一邊安撫，但聰明的十九早就知道接下來準備打針，不斷發出「嚶～嚶～」叫聲求饒，看到針逐漸逼近，更是急著「嗷！嗷！」大叫。
而護理師及醫師為了安撫十九，持續出聲哄「還沒抽呢！還沒抽！」眼見十九還是委屈巴巴，又改口說「這不是你的血～」、「這是什麼東西？這是脂肪」，最後更補上一槍「那麼胖抽點沒事的～」果真順利地抽完血。
網友們見到醫師的「哄汪金句」，忍不住噴笑直呼，「抽血已經很可怕了，你們還狗身攻擊」、「大狗狗打針其實不疼，都是孩子自己給嚇的」、「怕得都快說人話了」、「快把媽媽的心喊碎了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而護理師及醫師為了安撫十九，持續出聲哄「還沒抽呢！還沒抽！」眼見十九還是委屈巴巴，又改口說「這不是你的血～」、「這是什麼東西？這是脂肪」，最後更補上一槍「那麼胖抽點沒事的～」果真順利地抽完血。
網友們見到醫師的「哄汪金句」，忍不住噴笑直呼，「抽血已經很可怕了，你們還狗身攻擊」、「大狗狗打針其實不疼，都是孩子自己給嚇的」、「怕得都快說人話了」、「快把媽媽的心喊碎了」。