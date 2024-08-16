盧秀燕普度向好兄弟祈3願　鄭照新曝「大安溪以南的共同期望」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲數百位台中市政府員工參與普度活動。（圖／台中市政府提供，2024.08.16）

台中市長盧秀燕今天主持市政府中元普度活動，她表示自己向好兄弟祈求3個願望，希望國泰民安四時無災，沒有颱風但有水可以用、沒有地震每個人都能安心。副市長鄭照新則代答「中電北送」爭議，強調發電不過度集中在單一地區，「是大安溪以南不論黨派、所有執政縣市都有的共識」。台中市政府今（16）日下午在中庭舉辦中元普度，由市長盧秀燕帶領數百員工祭拜好兄弟，盧秀燕表示，中元普度是台灣重要習俗，市府多年來從俗，準備鮮香素果和豐盛祭品，自己也向好兄弟誠心祈求3個願望。一望國泰民安，因為「國家好，我們每個人才能夠好」；二願台中市的市政昌隆，每個市民幸福安居；三求風調雨順。盧秀燕說，最近天災多了點，包括颱風造成災情、地震不斷，早上大部份市民還收到警報，因此她特別請求好兄弟，保佑四時無災風調雨順，「希望沒有颱風但有水可以用，沒有地震讓每個人都能安心」。媒體接著問，行政院發言人陳世凱昨天點名她反對「中電北送」一事，盧秀燕未回答即離開。副市長鄭照新則表示，前台中市長林佳龍、高雄市長陳其邁都曾對電力北送表達不平之鳴，且全國電網應該要平均且保持安全性，不該過度集中在單一地區。中央應站在能源安全的高度，思考如何發展電力，才是正本清源之道，「這應該是大安溪以南大多數執政縣市，不論黨派都有的共識」。鄭照新進一步解釋，區域平均發電對能源韌性較有幫助，若發電過度集中，遇到天災或受攻擊，勢必難以因應。他指陳世凱出身台中海線，應該深知地方對中火加速減煤時程的期望，台中人期盼他在中央出更多力，協助解決台中的問題。