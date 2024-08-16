王齊麟陷負心漢疑雲！過往情史被爆料　近況照「搓揉陳詩媛」放閃

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▲ 王齊麟爆「負心漢」私生活爭議，一舉一動被放大檢視，經紀人心疼反擊：「私生活是關你屁事喔。」（圖／翻攝Threads）

▲陳詩媛（右）熱戀王齊麟被酸高調，目前已經關掉Threads（脆）頁面。（圖／王齊麟、陳詩媛IG）

王齊麟與搭檔李洋在巴黎奧運完成男雙羽球2連霸壯舉，回台後人紅是非多，昨又在網上流傳「負心漢」爆料，他被記者追問不發一語，經紀人則抱不平「私生活關你屁事」，他至今未正面回應。今（16）日有粉絲曝光他和女友陳詩媛的近照，他站在女友後方，有最萌身高差，雙手搓揉她的臉，看來互動十分甜蜜。王齊麟個性活潑，時常在Threads（脆）上「海巡」，跟粉絲互動，不過他返台後女友「十元」陳詩媛到桃機管制區接機被酸高調，以及他開車滑手機PO照，一舉一動都受到關注，昨過往的情史被網友爆出，指出他和學姐曾交往，影射他為「負心漢」，昨他出席土地銀行表揚大會時，就有記者提問：「因為齊麟現在是整個爆紅起來，那人紅是非多，網路上有許多的流言蜚語，那海巡王齊麟是否有看到這些相關的批評，好像還有人說你是負心漢，有看到這樣的批評嗎？」而王齊麟第一時間轉頭看向主持人沒有回答，主持人直接擋掉問題：「這邊還是希望大家針對我們土銀的傑出人員、相關在巴黎奧運上面的優秀表現，未來賽事、個人選手生涯規劃來提問，謝謝。」接著就換記者提問下一題。王齊麟至今未正面回應問題，今有網友曝光他和女友的合照，寫下：「榮幸的一天，有種不可思議的感覺，前幾天才在上海電視上看你們，今天居然見到本人。羽球奧運金牌，十元、冰淇淋像大男孩大女孩的你們，未來的路上，我們一起努力。無論遇到什麼事，用照片紀錄我們這天最純真的笑容。」不清楚照片是否真的今天拍攝，但看起來小倆口心情不錯。事實上，陳詩媛的Threads（脆）頁面目前已經關閉，王齊麟則是降低海巡頻率，上次回覆網友是一天前。經紀人吳宜倫也是王齊麟乾媽護航跳出來：「贏得比賽，他們成了台灣之光、台灣的驕傲，回到台灣後大家卻不再關心他們的努力，而是開始好奇他們私生活的一舉一動，選手的家人、另一半都成了大家茶餘飯後的話題。」王齊麟經紀人希望大家延續對奧運的熱血，給所有運動員更多的支持和鼓勵，「每次接到記者問一些莫名其妙的問題，都很想直接回：人家的私生活是關你屁事喔。」有些網友認為經紀人所言有道理，停止挖人隱私，但有些人也覺得，「經紀人怎麼提油救火的感覺？」、「想靠名氣賺錢，公眾人物本來就可受公評」。