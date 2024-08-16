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奧運英雄遊行／隱藏小彩蛋！民眾蹲地狂撿彩紙　背後可愛驚喜曝光

記者鍾怡婷/綜合報導

▲選手車隊經過時，大量紙花噴發，紙花背後印有可愛小彩蛋，民眾也紛紛撿拾回家做為紀念。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲選手車隊經過時，大量紙花噴發，紙花背後印有可愛小彩蛋，民眾也紛紛撿拾回家做為紀念。（圖／記者鍾怡婷攝）
巴黎奧運精彩落幕，為辛苦的中華隊選手喝采，總統府與文化會今（16）日舉辦「台灣英雄大遊行」，遊行路線從總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路，現場聚集熱情民眾，選手車隊經過時，大量紙花噴發，紙花上方印有可愛小彩蛋，民眾也紛紛撿拾回家做為紀念。

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「台灣英雄 榮耀同行」讓選手們站上國防部輕型戰術輪車、中型戰術輪車與觀光巴士，接受國人的歡呼與喝采，遊行路線從總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路。活動開始前，大批民眾聚集「英雄谷」館前路以及忠孝西路。

遊行車隊經過後，現場民眾搖起手中應援小物，大聲歡呼、叫選手的名字，並且官方也噴灑大量彩紙，現場畫面相當熱鬧。

▲現場民眾搖起手中應援小物，大聲歡呼、叫選手的名字，並且官方也噴灑大量彩紙，現場畫面相當熱鬧。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲現場民眾搖起手中應援小物，大聲歡呼、叫選手的名字，並且官方也噴灑大量彩紙，現場畫面相當熱鬧。（圖／記者鍾怡婷攝）
而遊行結束後可以看到不少民眾蹲地狂撿紙花，原來是上方印有可愛小彩蛋「台灣英雄 榮耀同行 TEAM TAIWAN」，還壓印上日期「2024.08.16」，民眾紛紛撿回家做紀念。

遊行約在30分鐘內結束，清潔人員現身清掃，目前交通管制已解除，恢復正常通行，預計週五下班車流不會受到影響。

▲紙花上方印有可愛小彩蛋「台灣英雄 榮耀同行 TEAM TAIWAN」，還壓印上日期「2024.08.16」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲紙花上方印有可愛小彩蛋「台灣英雄 榮耀同行 TEAM TAIWAN」，還壓印上日期「2024.08.16」。（圖／記者鍾怡婷攝）

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