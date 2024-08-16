與林郁婷王齊麟等人大玩自拍！賴清德與選手對話內容曝光

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▲林郁婷喝珍奶。（圖／總統府提供）

總統府今（16）日舉辦奧運英雄派對，總統賴清德與羽球好手王齊麟、拳擊好手林郁婷以及「吳琴戰隊」陳念琴、吳詩儀一同在「時尚拍照區」自拍。特別的是，賴清德和林郁婷同樣都是珍奶的愛好者，賴清德也特別送上一杯珍奶給林郁婷，林郁婷一拿到後立刻喝了一口，看起來十分滿足。巴黎奧運落幕，台灣選手創下2金、5銅好成績，總統府下午舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」互動派對，在敞廳規劃飲料點心吧、時尚拍照區、手作紀念品體驗區以及插畫區，讓選手能自由拍照，或是製作富有台灣風味的帆布袋，還有桌椅讓選手享受可麗露、無糖珍奶等。賴清德在拍照區恭喜王齊麟、林郁婷獲得金牌，也關心兩個人在比賽過程中的狀況以及心情。特別的是，賴清德和林郁婷同樣都是珍奶的愛好者，賴清德也特別送上一杯珍奶給林郁婷，林郁婷一拿到後立刻喝了一口，看起來十分滿足。賴清德提到前一陣子的的霸凌議題，對林郁婷表示辛苦了，全國的人民都非常支持他，而林郁婷也表示，感謝總統的關心，總統和全國人民的支持，就是他能夠安定下來的力量。賴清德也對陳念琴表示讚嘆，「看你打拳很棒，充滿了歡樂，也充滿了活力」，盛讚陳念琴是用活力傳達歡樂，陳念琴也笑著說是「把壓力轉換成動力」。日前林郁婷在巴黎接受採訪時，曾表示進總統府一找到機會就要和賴清德自拍，賴清德也大方回應，並與林郁婷、王齊麟、陳念琴、吳詩儀等人共同比出POSE合照，自拍過程十分歡樂，現場一度被笑聲淹沒。賴清德隨後詢問吳詩儀接下來規劃，吳詩儀表示，她會繼續打，也會辦一些活動來推廣拳擊，賴清德則勉勵吳詩儀繼續打，「還年輕可以繼續朝著2028前進」。賴清德盛讚「吳琴戰隊」兩人都打得非常好，所以成為各國蒐集情資的對象，跟棒球一樣「情蒐做得好就會佔上風」。在與王齊麟暢談時，賴清德幽默表示，聽過王齊麟出的單曲《風箏》，王齊麟還害羞詢問總統「評價如何？」，賴清德也給出高度肯定表示「非常好！」在談到未來規劃時，賴清德期許未來王齊麟能與新搭檔能繼續加油，也感謝王齊麟為國爭光，王齊麟也回應，希望陳宏麟教練與李洋能給予他們指導。賴清德對羽球選手李洋的爸爸表示，在賽前他就有信心，知道麟洋配一定會奪得金牌，果然比賽結果也真的獲得金牌，李洋的爸爸也代李洋轉述他的感謝，表示謝謝總統對他們的信心。