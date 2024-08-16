《極上動漫音樂祭》8／24、25台北登場！17組日本藝人接力登場

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▲《極上動漫音樂祭》這次邀請到17組日本動漫偶像接力表演。（圖／POYE INTERNATIONL）

音樂祭《極上動漫音樂祭》將於8月24日、25日在「臺北市立兒童新樂園」舉行，活動總計邀請17組日本動漫以及偶像輪番登場，2天演出時長預計超過6小時；演出名單之一的奧井雅美，今年剛好是她出道35週年，除了期待與台灣歌迷相見，她更笑說：「很想念台灣的美食！」《極上動漫音樂祭》兩天陣容集結17組動漫歌手加上女子偶像團體，從奧井雅美開始，愛內里菜、富永TOMMY弘明、橋本仁、長谷川大輔、彩音、伊藤香奈子、純情的Afilia、Erabareshi、萌梓、FRAM、城崎桃華、Jewel☆Garden、流田Project、savage genius、末永香乃 、嘉陽愛子以及Rinii語芮，預計從下午4點一路唱到晚上10點，創下今年在台灣舉辦的音樂祭「單一場」最多組日本藝人的紀錄。除了是今年日本藝人組數最多的音樂祭活動，關聯的動漫作品更超過上百部，無論是《名偵探柯南》還是《JOJO的奇妙冒險》，曾為《名偵探柯南》唱過多首片頭曲、片尾曲的愛內里菜亦是首度登台，屆時會演出哪些作品都讓歌迷們相當期待。《極上動漫音樂祭》將於下週8月24日、25日一連2天在「臺北市立兒童新樂園」舉行，票價為單日票券：紀念手環一個（單日版）1980元、雙日票券：紀念手環一個（兩日版）3880元等2種，可至「年代售票系統」購買。