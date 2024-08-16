柯文哲政治獻金風暴延燒地方！江和樹槓蔡宛秦：不必蹭熱度當柯黑

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江和樹表示總統競選期間，地方黨部只負責提供場地審核，所有花費和活動皆由中央黨部負責。（資料畫面／翻攝江和樹臉書）

民眾黨政治獻金爭議連環爆，前台南市黨部主委蔡宛秦對選前台南造勢大會支出475萬元感到訝異，呼籲承辦的時樂、尼奧公司負責人戴利玲，公布所有明細以昭公信。此舉引起台中市黨部主委江和樹不滿，喊話「老同志要離開，不必急著變柯黑」，並質問舉辦大型活動「都不用燈光音響、不必硬體設備、不要直播買廣告嗎？」台灣民眾黨主席柯文哲爆發政治獻金假帳風波後，前台南市黨部主委蔡宛秦便在網路社群發表「不自殺聲明」，今天又繼續爆料，指媒體報出來台南尊王路的造勢場竟花了475萬元！她指場地是她向台南市政府申請的，根本不用錢！且台南場是六都最簡陋的造勢大會，這樣的花費根本不合理，呼籲承辦的時樂、尼奧公司負責人戴利玲，公布所有明細以昭公信。蔡宛秦的說法引起民眾黨台中市黨部主委江和樹不滿，他指出去年總統大選時兩人都是地方黨部主委，非常了解地方的權責，就只有提供場地供中央審核，其他細節都由中央負責。他並舉自己為例，當時借大里振坤宮辦活動，廟方沒有收場地費，就由他自己私下為廟方添油香，「加入民眾黨不要想著撈什麼好康，不要倒貼就很好了」。江和樹不解，本就不需地方黨部經手的事務，現在為什麼要用地方立場質問中央「當初400多萬怎花的？」他問「辦活動不用燈光音響？不必硬體設備、不需要直播買廣告？這都不用錢嗎？」他奉勸蔡宛秦，當初因理念相同「有緣作伙」，既然離開了，也不必急著變柯黑蹭熱度，「這樣會被笑」。他認為這些都是中央競辦的花費，支出過程是否合理，地方黨部沒資格說三道四，更何況檢調已經著手偵辦，「查清楚問題出在哪裡，若誰貪污吃錢，那個人就要負責」。至於去年9月23日，因屏東發生工廠大火慘劇，柯文哲競總取消台中火車站「小物實體快閃店－木可x KP旗艦店」活動，當晚臨時在台中聚餐，遭質疑餐費申報不實。江和樹說，這也是競辦處理的，跟地方黨部沒關係，並說「我做得要死，連吃飯在哪裡都沒叫我，這事要問吃到飯的人。」