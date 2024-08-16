8/17凌晨「2個台灣衛星」將升空！重要任務曝光　線上直播這裡看

台灣距離外太空又更進一步！台灣時間明（17）日凌晨2點20分，SpaceX 將發射 Transporter-11 航次獵鷹九號火箭，而在這次航程中，包含2個來自台灣的立方衛星，分別是「夜鷹」與「信天翁」，它們重要的任務也曝光了！
國家太空中心TASA發文表示， SpaceX 火箭公司的 Transporter-11 將於台灣時間 8 月 17 日凌晨 2點20分，從美國西岸的加州范登堡空軍基地發射，而上面則有兩個來自台灣的「乘客」，名為「夜鷹」與「信天翁」的立方衛星，它們都是「新創追星計畫」先期計畫的成果。
什麼是「新創追星計畫」
TASA解釋，「新創追星計畫」是為了推動國內太空產業，培養以成立衛星系統新創公司為目標的團隊。2022 年啟動的先期計畫以驗證為目標，讓產業界累積衛星任務歷練，發想太空科技應用的商業模式。
立方衛星開發周期短、有標準化規格可循，在適當而充足的人力配置下，12 至 18 個月即可完成初次開發周期，熟悉後甚至可再縮短，開發速度可比擬消費性產品；近年商業火箭發展也進一步降低發射成本負擔。其種種特性適合做為商業公司踏入衛星領域的起點，以及新技術、新想法的試驗平台！
「夜鷹」、「信天翁」的主要任務是什麼
信天翁（TORO）
研發團隊：芳興科技
本次任務：團隊在赤道地區選定四個熱點，做為信天翁的主要拍攝區域，藉由分析海洋水色資訊定位漁場變化。
台灣遠洋漁業在世界上名列前茅，芳興實地探查，發現遠洋漁業在漁場定位、海上通訊、船隊管理等層面有充足的使用者需求，是台灣太空科技發揮的潛力領域。芳興科技先以探勘海洋資源的「信天翁」為切入點，未來逐步擴展應用，讓國內太空服務與海洋產業相輔相成。
夜鷹（Nightjar）
研發團隊：鐳洋科技
本次任務：執行夜鷹與地面上固定/高速移動的終端設備（user terminal）通訊測試。
射頻產品、陣列天線是鐳洋科技的專長，團隊近年與國外太空公司合作經驗中，看到地面接收站商機與台灣產業的痛點。國際市場非常看重太空設備的「飛行履歷」（即產品曾實際應用於太空任務或於太空環境測試），台灣科技與製造業很強，卻因缺少實際驗測而難以打入國際市場。
鐳洋科技由此發想，讓軌道上的「夜鷹」成為這塊關鍵拼圖，做為地面終端裝置與運行中衛星訊號連通的驗證平台。而這類的通訊規格，未來應用情境可擴展至物聯網，監測大範圍的環境變化。
線上直播這裡看
SpaceX官方X連結
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什麼是「新創追星計畫」
TASA解釋，「新創追星計畫」是為了推動國內太空產業，培養以成立衛星系統新創公司為目標的團隊。2022 年啟動的先期計畫以驗證為目標，讓產業界累積衛星任務歷練，發想太空科技應用的商業模式。
立方衛星開發周期短、有標準化規格可循，在適當而充足的人力配置下，12 至 18 個月即可完成初次開發周期，熟悉後甚至可再縮短，開發速度可比擬消費性產品；近年商業火箭發展也進一步降低發射成本負擔。其種種特性適合做為商業公司踏入衛星領域的起點，以及新技術、新想法的試驗平台！
「夜鷹」、「信天翁」的主要任務是什麼
信天翁（TORO）
研發團隊：芳興科技
本次任務：團隊在赤道地區選定四個熱點，做為信天翁的主要拍攝區域，藉由分析海洋水色資訊定位漁場變化。
台灣遠洋漁業在世界上名列前茅，芳興實地探查，發現遠洋漁業在漁場定位、海上通訊、船隊管理等層面有充足的使用者需求，是台灣太空科技發揮的潛力領域。芳興科技先以探勘海洋資源的「信天翁」為切入點，未來逐步擴展應用，讓國內太空服務與海洋產業相輔相成。
夜鷹（Nightjar）
研發團隊：鐳洋科技
本次任務：執行夜鷹與地面上固定/高速移動的終端設備（user terminal）通訊測試。
射頻產品、陣列天線是鐳洋科技的專長，團隊近年與國外太空公司合作經驗中，看到地面接收站商機與台灣產業的痛點。國際市場非常看重太空設備的「飛行履歷」（即產品曾實際應用於太空任務或於太空環境測試），台灣科技與製造業很強，卻因缺少實際驗測而難以打入國際市場。
鐳洋科技由此發想，讓軌道上的「夜鷹」成為這塊關鍵拼圖，做為地面終端裝置與運行中衛星訊號連通的驗證平台。而這類的通訊規格，未來應用情境可擴展至物聯網，監測大範圍的環境變化。
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