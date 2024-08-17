談數位轉型人才永續！勞動部人才資源發展中心舉辦CEO講堂活動

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華致詞。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲華苓科技公司董事長梁賓先，分享從傳統模式轉型為智慧企業的關鍵因素。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於16日，在高雄萬豪酒店，舉辦CEO講堂活動，邀請企業經營者暢談數位轉型的人才永續之道，分享在推動數位轉型下，如何轉變問題解決的思維，以提升組織即戰力。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心CEO講堂活動，是由勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華與人才資源發展中心主任李玫臻共同主持，有轄區企業的經營者與中高階管理人才一同與會交流。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署負責南台灣勞動力的統籌運用，透過人才資源發展中心辦理CEO講堂分享產業趨勢，而該分署不僅關心勞工服務，雇主企業也十分重要，因為有企業的協助，勞工才有穩定的生活，而在近期ESG和AI趨勢下，今(113)年的訓練場域也AI化，尤其企業是第一線執行者，所以會中也邀請到產業先驅來分享經驗。郭耿華說，高屏澎東分署除了透過各項計畫協助企業即時因應趨勢，強化人才的職能，也透過人才資源發展中心來協助在職勞工與企業打造友善職場環境，促進人才發展，為數位轉型及永續議題持續投入資源，共創企業與勞工的雙贏。會中由華苓科技公司董事長梁賓先分享從傳統模式轉型為智慧企業的關鍵因素，台灣數位企業總會執行長王怡雯分享在推動數位轉型下，如何轉變問題解決的思維，提升組織即戰力，並透過文化凝聚人心，實現人才發展的數位化管理，創造新的人才價值。