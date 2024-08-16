王齊麟坦言能奪金超乎預期！確定再戰4年　目標先放在2年後的亞運

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台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運完成羽球男雙項目金牌的衛冕，寫下奧運史上唯一的偉業。在奧運落幕後，王齊麟今（16）日回首這次的奪金之路，坦言壓力真的很大，也表示自己在奧運的表現真的是超乎預期，希望未來能和新搭檔打出更多精彩比賽，來回報球迷的厚愛。王齊麟未來和邱相榤搭檔，兩人身高都在188公分以上，他說自己還會再打4年，目標先放在兩年後的名古屋亞運。「麟洋配」本屆巴黎奧運衛冕羽球男雙金牌，成為奧運史上第一個衛冕該項目成功的組合。王齊麟回首奪金驚奇之旅，透露自己那時的壓力很大，「其實巴黎奧運前很不順，因此那時只希望自己可以正常發揮。」「我自己覺得最後的結果有點超乎預期，特別是在控制失誤方面，我做得比預期的還要好。」王齊麟說，這一路走來真的很感謝球迷無論成績好壞都為自己加油，因此也希望之後比賽能有更好的表現來回饋大家。李洋將在奧運後退下選手身分，王齊麟未來將和邱相榤搭檔，他今天在受訪時表示，自己應該會再打4年，「現在就是先專注在兩年後亞運上，然後再看看4年後奧運有沒有機會。」對於未來將改搭一個球風和李洋完全不同的搭檔，王齊麟稱自己之後將要做更多「帶領和組織的動作」，這方面也會和學長陳宏麟及李洋多討教，看怎麼樣在領導方面做得更好，「畢竟也是和年輕有潛力的學弟搭檔，不希望拖累人家。」王齊麟之前的搭檔陳宏麟和李洋都是前場組織型，188公分的他則可以坐鎮後場、發揮重扣的優勢，如今他和189公分的邱相榤組成台灣「雙塔」，球風將會完全不同，勢必須要一些時間磨合。王齊麟說，他近期應該會慢慢恢復訓練，希望在之後的日本公開賽，與邱相榤出擊能取得好成績。