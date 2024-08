SJ滿足台灣歌迷！「模仿李珠珢」嗨跳三振舞　《SPY》也經過設計

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SUPER JUNIOR(SJ)2024台北小巨蛋演唱會Day1。(圖/讀者提供)

▲SUPER JUNIOR這次帶來完整唱跳版的《SPY》、《Opera》,歌迷超開心。(圖/讀者提供)