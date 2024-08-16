SJ滿足台灣歌迷！「模仿李珠珢」嗨跳三振舞　《SPY》也經過設計

韓團SUPER JUNIOR（SJ）今（16）日在台北小巨蛋舉辦《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI》演唱會，這次他們的歌單「特別設計過」，始源跟厲旭一起表演SJ-D&E東海跟銀赫的《Danger》，還送上多年來「只唱不跳」的《SPY》、《Opera》，以及學李珠珢表演一段「三振舞」，有求必應。
SJ台灣演唱會「少不了驚喜翻字」 貪心許願：台北101應援
SJ除了帶來團體金曲，他們也表演子團的歌曲，而且還是由不同成員來翻唱，像是SJ-D&E的《Danger》就由始源、厲旭來詮釋，始源甚至脫掉衣服大秀結實身材；他們更準備一段搞笑VCR，稱內部通過「禁止SOLO協議」，所以大家只好一起唱成員的作品，包含合唱藝聲的《It Has To Be You》、圭賢的《在光化門》、厲旭的《小王子》，表演完畢後，成員直喊中文：「好聽好聽！」逗樂全場8500位E.L.F.（官方粉絲名）。
此時，看台區歌迷拿出一流的「排字驚喜」，再度感動SJ全員，他們讚嘆大家的應援精緻，銀赫就開玩笑說，如果今天在台北小巨蛋「是這種程度的話」，那等等回去飯店時，應該能看到台北101大樓的「SJ應援」，結果圭賢搞笑幫歌迷掛保證：「他們有錢人！」
利特感性表示：「每次都收到很多喜愛，所以我在唱抒情歌的時候都很想哭，很感動，感受到大家的愛意，心情更加洶湧。為什麼你們會喜歡我們啊？」結果台下大喊：「長得很帥！」感動氛圍突然變得相當搞笑。
歌單「特別設計過」 《SPY》、《Opera》完整唱跳！
這些平均年齡38歲的「老少年」們，換上制服帶來時下最流行的歌曲，包含他們的師弟RIIZE《Get A Guitar》以及NewJeans的《Hype Boy》；更表演粉絲苦求多年，他們堅持「只唱不跳」的《SPY》、《Opera》；大家一連換上黑色西裝套服，在表演《SPY》時，圭賢和厲旭還上演一段「換臉魔術秀」；到了《Opera》全員直接走到延伸舞台唱跳，一字排開畫面相當帥氣。
利特特別提到《SPY》說：「大家有想要看到這個表演嗎？還有其他想要看的舞台嗎？」結果台下大喊《A-Cha》以及風靡全網的「三振舞」，神童就直接學起「三振舞始祖」李珠珢表演一段三振舞，逗得全場哈哈大笑。
SUPER JUNIOR是誰？因為金曲獎成了「全台都知道的韓星」
SJ是南韓造星工廠「SM娛樂」於2005年推出的男團，原本成員有利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢、韓庚、強仁、起範、晟敏等13人，後來韓庚解約回中國發展、強仁酒駕退團、起範合約滿期不續約退團、晟敏因為結婚和疑似不顧成員感受遭到粉絲抵形同退出，目前SJ僅有9位成員活躍螢光幕前。
出道2年時，SJ在台尚未打開知名度，仍在2007年受邀擔任金曲獎表演嘉賓，一曲《U》成功引起關注，此後他們連3屆登上金曲獎殿堂；2009年《Sorry Sorry》一推出，洗腦旋律與歌詞再搭配搓手舞，使得歌曲傳唱度極高，SJ因此紅遍國際，2010年也憑藉《Super Girl》獲得當年「最佳演唱組合」提名。
SJ與台灣從此結下良緣，除了每每來台開唱門票必賣完，子團SJ-M亦曾來台短居、拍台灣偶像劇《華麗的挑戰》、《愛情闖進門》；圭賢爸爸也在台開過韓文補習班，相當受台灣歌迷的歡迎與喜愛。他們更曾在音樂串流平台KKBOX創下「連續200週冠軍」紀錄，目前未有任何韓星超越，驗證SJ在台的驚人名氣。
事實上，新冠肺炎疫情趨緩於2022年底逐漸趨緩後，SJ直接在同年11月來台連開3場演唱會，此後幾乎年年訪台，一年登台次數「不只一趟」；今年2024目前為止，不管是SJ團體、子團還是個人，他們已在台舉辦13場公開活動，位居「韓星台灣灶腳大賽（指來台灣像走自家廚房一樣頻繁）」排行第2名；而他們結束這趟小巨蛋演唱會後，SJ-D&E東海跟銀赫11月來要來台開唱，次數相當頻繁。
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SJ除了帶來團體金曲，他們也表演子團的歌曲，而且還是由不同成員來翻唱，像是SJ-D&E的《Danger》就由始源、厲旭來詮釋，始源甚至脫掉衣服大秀結實身材；他們更準備一段搞笑VCR，稱內部通過「禁止SOLO協議」，所以大家只好一起唱成員的作品，包含合唱藝聲的《It Has To Be You》、圭賢的《在光化門》、厲旭的《小王子》，表演完畢後，成員直喊中文：「好聽好聽！」逗樂全場8500位E.L.F.（官方粉絲名）。
此時，看台區歌迷拿出一流的「排字驚喜」，再度感動SJ全員，他們讚嘆大家的應援精緻，銀赫就開玩笑說，如果今天在台北小巨蛋「是這種程度的話」，那等等回去飯店時，應該能看到台北101大樓的「SJ應援」，結果圭賢搞笑幫歌迷掛保證：「他們有錢人！」
利特感性表示：「每次都收到很多喜愛，所以我在唱抒情歌的時候都很想哭，很感動，感受到大家的愛意，心情更加洶湧。為什麼你們會喜歡我們啊？」結果台下大喊：「長得很帥！」感動氛圍突然變得相當搞笑。
歌單「特別設計過」 《SPY》、《Opera》完整唱跳！
這些平均年齡38歲的「老少年」們，換上制服帶來時下最流行的歌曲，包含他們的師弟RIIZE《Get A Guitar》以及NewJeans的《Hype Boy》；更表演粉絲苦求多年，他們堅持「只唱不跳」的《SPY》、《Opera》；大家一連換上黑色西裝套服，在表演《SPY》時，圭賢和厲旭還上演一段「換臉魔術秀」；到了《Opera》全員直接走到延伸舞台唱跳，一字排開畫面相當帥氣。
利特特別提到《SPY》說：「大家有想要看到這個表演嗎？還有其他想要看的舞台嗎？」結果台下大喊《A-Cha》以及風靡全網的「三振舞」，神童就直接學起「三振舞始祖」李珠珢表演一段三振舞，逗得全場哈哈大笑。
SUPER JUNIOR是誰？因為金曲獎成了「全台都知道的韓星」
SJ是南韓造星工廠「SM娛樂」於2005年推出的男團，原本成員有利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢、韓庚、強仁、起範、晟敏等13人，後來韓庚解約回中國發展、強仁酒駕退團、起範合約滿期不續約退團、晟敏因為結婚和疑似不顧成員感受遭到粉絲抵形同退出，目前SJ僅有9位成員活躍螢光幕前。
出道2年時，SJ在台尚未打開知名度，仍在2007年受邀擔任金曲獎表演嘉賓，一曲《U》成功引起關注，此後他們連3屆登上金曲獎殿堂；2009年《Sorry Sorry》一推出，洗腦旋律與歌詞再搭配搓手舞，使得歌曲傳唱度極高，SJ因此紅遍國際，2010年也憑藉《Super Girl》獲得當年「最佳演唱組合」提名。
SJ與台灣從此結下良緣，除了每每來台開唱門票必賣完，子團SJ-M亦曾來台短居、拍台灣偶像劇《華麗的挑戰》、《愛情闖進門》；圭賢爸爸也在台開過韓文補習班，相當受台灣歌迷的歡迎與喜愛。他們更曾在音樂串流平台KKBOX創下「連續200週冠軍」紀錄，目前未有任何韓星超越，驗證SJ在台的驚人名氣。
事實上，新冠肺炎疫情趨緩於2022年底逐漸趨緩後，SJ直接在同年11月來台連開3場演唱會，此後幾乎年年訪台，一年登台次數「不只一趟」；今年2024目前為止，不管是SJ團體、子團還是個人，他們已在台舉辦13場公開活動，位居「韓星台灣灶腳大賽（指來台灣像走自家廚房一樣頻繁）」排行第2名；而他們結束這趟小巨蛋演唱會後，SJ-D&E東海跟銀赫11月來要來台開唱，次數相當頻繁。