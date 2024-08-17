Super Juinor的5項超狂事蹟全曝光！曾叫賣50分鐘幫廠商海賺25億

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▲Super Junior在2014年成功完成100場巡迴演唱會，被譽為韓國韓流始祖。（圖／슈퍼주니어 Super Junior 臉書）

▲Super Junior在2018年時受邀至印尼亞運閉幕式典禮，吸引超過150萬名粉絲搶票入場。（圖／슈퍼주니어 Super Junior 臉書）

▲Super Junior初登購物頻道賣羽絨衣，短短50分鐘就締造驚人銷量。（圖／YouTube）

由韓國知名娛樂公司SM在2005年推出的12人超強男團Suber Junior，一出道就火遍全亞洲，昨（16）日來台攻蛋，連唱3天，讓不少歌迷興奮搶票，準備掀翻小巨蛋，而歷經最佳新人獎到現在已經是韓流偶像大前輩的他們，也經歷過不少風風雨雨，也創下了不少超狂事蹟，如今團隊僅剩9名成員，不過依舊擁有一大票死忠歌迷，《NOWnews今日新聞》也特別整理出了Super Junior的5項驚人事蹟，發現Super Junior不僅是唯一一個登上購物頻道的偶像團體，還曾為電視台創下50分鐘賣出1萬9000件羽絨衣、銷售業績達25億韓元（約6千萬元新台幣）的超驚人紀錄。事實上，原先Super Junior只是實驗組合，並不是長期團體，由於當時Super Junior在歌唱節目《人氣歌謠》首次登台表演單曲〈Twins (Knock Out)〉，並於同年12月發行首張正規專輯〈Super Junior05〉皆引發熱烈迴響，於是SM也暫緩解散的計畫，並在2006年讓新成員圭賢加入，並推出首張單曲〈U〉，沒想到憑藉該張專輯，Super Junior不僅成為正式團體，還在韓國各大音樂頒獎典禮上橫掃下5座獎項，包含韓國金唱片獎、首爾歌謠大賞、MKMF音樂頒獎禮、SBS歌謠大賞以及MBC歌謠大賞，備受肯定。不只如此，就算不是Super Junior的鐵粉也一定聽說過這首橫掃全球娛樂圈的經典歌曲〈Sorry, Sorry〉，這張專輯是Super Junior的第3張專輯，銷售超過25萬張，更一舉在2009年成為韓國的專輯銷量王，後續2010年推出的〈Bonamana〉更是賣出34萬張以上，2011年的〈Mr. Simple〉也賣出近48萬張、〈Sexy, Free & Single〉則是創下破48萬張的超狂紀錄，4年皆成為當年的韓國專輯銷量王。而爆紅後的Super Junior，更是瘋狂展開各種演唱會行程，從2008年2月開始，不到6年的時間，2014年時就完成3次亞洲巡演以及2次世界巡演，總計97場演唱會，全球26座城市中買票入場應援的粉絲更是高達135萬人。而Super Junior的第100場演唱會，就是2014年9月21日SJ在韓國首爾蠶室舉行的巡演「Super Show 6」，也讓Super Junior正式成為「全球韓流帝王」。Super Junior的高人氣，甚至讓2018年印尼亞運的主辦都邀請他們來閉幕式開唱，沒想到當時消息一走漏，網站就瞬間湧入150萬名粉絲爭相搶票，讓當時的印尼總統都笑稱Super Junior是兩國的外交橋樑，而他們也在現場為體育迷及歌迷們帶來〈Sorry, Sorry〉 、〈 Mr. Simple〉 和〈Bonamana〉 3首經典歌曲，讓全場為之瘋狂，Super Junior也因此霸佔印尼娛樂版面將近1個月。有趣的是，Super Junior不僅唱跳實力屢受肯定，甚至賣東西的銷售能力也被讚賞，Super Junior曾在電視購物台上展現超狂帶貨能力，不過原由卻相當有意思，當時Super Junior的第8張正規專輯〈PLAY〉發布前，成員銀赫曾對外囂張表態，表示如果該專輯的銷量突破20萬張，就要到購物台賣黑色西裝，而Super Junior也專輯大賣後也履約到電視購物節目《Super Market》賣起羽絨衣。讓粉絲津津樂道的是，Super Junior雖然是史上第1個登上購物頻道的偶像團體，卻非常能言善道，還很會演情境劇跟擺姿勢，更是以偶像光環祭出「只要購買羽絨衣就可獲得親筆簽名專輯！」等行銷，讓粉絲嗨翻，最後Super Junior在短短50分鐘內賣出1.9萬件羽絨衣，創下高達25億韓幣（約6千萬元新台幣）的銷售額。