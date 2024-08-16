140億遺產投入星宇？張國煒：沒有計畫、拿到再說

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長榮集團創辦人張榮發2016年逝世，破百億遺產留給四子張國煒單獨繼承，然其胞兄、大房三子張國政提起「確認遺囑無效」訴訟，案經法院確認遺囑有效、並在14日駁回上訴確定，張國煒估可獨得140億遺產。今（16）日張國煒表示，目前對於遺產運用還無計畫，「拿到再說」。張榮發密封遺囑中，指明「本人之存款及股票、不動產」全部由二房獨子、即四子張國煒單獨繼承，並指定由張國煒擔任集團總裁，還留下遺願「願眾子女皆能和睦相處、互相照顧」。不過，大房三子張國政認為，張榮發非親自簽名，也未指定2人以上見證人，且未向公證人陳述自己的遺囑等，對張國煒向台北地方法院提出「確認遺囑無效之訴」。經歷漫長官司，最高法院近日駁回張國政上訴三審，全案確定。今張國煒執飛星宇航空首航西雅圖，露面接受媒體採訪時，被問及140億元是否會進入星宇航空，張國煒直言沒有計畫，拿到再說，「要拿得到阿，現在大家只是這樣講」，還是要拿得到再說，也沒有什麼沉冤得雪，以前就說過，這證明是總裁自己寫的，最主要的功能在這裡，其他不覺得是甚麼沉冤得雪，之前很多狸貓換太子、作假等種種說法，經過冗長法律驗證，確認是總裁的意思，最大意義在這裡。張國煒也說，遺囑的事情交給律師處理，若有什麼主張想法都尊重，不想花太多時間在這件事情上，畢竟這是很花時間，很多東西也關乎法律專業，還是讓專業律師團處理。