直擊／SJ宣布快訊「神童在台灣交了男朋友」！對象手上有愛的刺青

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▲SUPER JUNIOR（SJ）2024台北小巨蛋演唱會Day1。（圖／讀者提供）

▲SUPER JUNIOR表演《Sorry Sorry》時，歌迷竟然忘記站起來。（圖／讀者提供）

▲SUPER JUNIOR演唱會吸引8500名歌迷朝聖。（圖／讀者提供）