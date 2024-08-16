直擊／SJ宣布快訊「神童在台灣交了男朋友」！對象手上有愛的刺青

韓團SUPER JUNIOR（SJ）今（16）日在台北小巨蛋舉辦《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI》演唱會，神童搞笑說要來台找一個伴，此時台下有男歌迷送上衣服，並表示手臂有刺上「神童名字」，嚇得神童說：「你趕快去醫院把它洗掉！」其他人高喊：「神童在台北交了一個男朋友！」場面荒唐爆笑。
《Sorry Sorry》太嗨「沒有人要起立」 銀赫傻住了
SJ的名曲《Sorry Sorry》放在壓軸表演，銀赫開唱前有說「大家站起來」，結果沒有一個觀眾聽到，圭賢大笑：「開始的時候，銀赫說大家站起來，結果沒有人站起來！」銀赫委屈表示：「我明明一個字一個字清楚的說啊！」利特就要成員體諒粉絲：「因為大家有點年紀了！」銀赫回：「我們叫大家站起來的部分有2個，第2個橋段就是《Sorry Sorry》，因為我怕大家很辛苦，第一次要站的時候沒叫大家起來，那《Sorry Sorry》是不是應該要站起來？」全場歌迷為了彌補偶像，大喊「再唱一次」，但被銀赫拒絕：「台北，失敗！」
神童來台找伴 喜獲「一位男朋友」
唱完《Sorry Sorry》後，大家輪流發表感想，神童要說感言的時候，台下有一位男歌迷送上球衣，上面有「國民銀行」的字樣，神童就自爆TMI：「我還真的有在那邊貸款。」他接著表示這次來台「是來找老婆的」，也因為最近都在海外巡迴，「所以我要找外國人」。
這時有成員發現送給神童衣服的是男歌迷，神童笑回：「男生也沒問題的！」該男粉就分享喜歡神童的原因：「才華、有趣、幽默！」也透露手臂有刺上神童的名字，神童嚇到說：「你趕快去醫院把它洗掉！」其他成員就起鬨：「神童在台北交了一個男朋友，結束之後吃個飯吧？」全場引起騷動。
《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI》明（17）日、後天（18）日將會在同一場地開唱，詳情可至主辦單位「iMe TW」臉書查詢。
SUPER JUNIOR是誰？因為金曲獎成了「全台都知道的韓星」
SJ是南韓造星工廠「SM娛樂」於2005年推出的男團，原本成員有利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢、韓庚、強仁、起範、晟敏等13人，後來韓庚解約回中國發展、強仁酒駕退團、起範合約滿期不續約退團、晟敏因為結婚和疑似不顧成員感受遭到粉絲抵形同退出，目前SJ僅有9位成員活躍螢光幕前。
出道2年時，SJ在台尚未打開知名度，仍在2007年受邀擔任金曲獎表演嘉賓，一曲《U》成功引起關注，此後他們連3屆登上金曲獎殿堂；2009年《Sorry Sorry》一推出，洗腦旋律與歌詞再搭配搓手舞，使得歌曲傳唱度極高，SJ因此紅遍國際，2010年也憑藉《Super Girl》獲得當年「最佳演唱組合」提名。
SJ與台灣從此結下良緣，除了每每來台開唱門票必賣完，子團SJ-M亦曾來台短居、拍台灣偶像劇《華麗的挑戰》、《愛情闖進門》；圭賢爸爸也在台開過韓文補習班，相當受台灣歌迷的歡迎與喜愛。他們更曾在音樂串流平台KKBOX創下「連續200週冠軍」紀錄，目前未有任何韓星超越，驗證SJ在台的驚人名氣。
事實上，新冠肺炎疫情趨緩於2022年底逐漸趨緩後，SJ直接在同年11月來台連開3場演唱會，此後幾乎年年訪台，一年登台次數「不只一趟」；今年2024目前為止，不管是SJ團體、子團還是個人，他們已在台舉辦13場公開活動，位居「韓星台灣灶腳大賽（指來台灣像走自家廚房一樣頻繁）」排行第2名；而他們結束這趟小巨蛋演唱會後，SJ-D&E東海跟銀赫11月來要來台開唱，次數相當頻繁。
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SJ的名曲《Sorry Sorry》放在壓軸表演，銀赫開唱前有說「大家站起來」，結果沒有一個觀眾聽到，圭賢大笑：「開始的時候，銀赫說大家站起來，結果沒有人站起來！」銀赫委屈表示：「我明明一個字一個字清楚的說啊！」利特就要成員體諒粉絲：「因為大家有點年紀了！」銀赫回：「我們叫大家站起來的部分有2個，第2個橋段就是《Sorry Sorry》，因為我怕大家很辛苦，第一次要站的時候沒叫大家起來，那《Sorry Sorry》是不是應該要站起來？」全場歌迷為了彌補偶像，大喊「再唱一次」，但被銀赫拒絕：「台北，失敗！」
神童來台找伴 喜獲「一位男朋友」
唱完《Sorry Sorry》後，大家輪流發表感想，神童要說感言的時候，台下有一位男歌迷送上球衣，上面有「國民銀行」的字樣，神童就自爆TMI：「我還真的有在那邊貸款。」他接著表示這次來台「是來找老婆的」，也因為最近都在海外巡迴，「所以我要找外國人」。
這時有成員發現送給神童衣服的是男歌迷，神童笑回：「男生也沒問題的！」該男粉就分享喜歡神童的原因：「才華、有趣、幽默！」也透露手臂有刺上神童的名字，神童嚇到說：「你趕快去醫院把它洗掉！」其他成員就起鬨：「神童在台北交了一個男朋友，結束之後吃個飯吧？」全場引起騷動。
《2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI》明（17）日、後天（18）日將會在同一場地開唱，詳情可至主辦單位「iMe TW」臉書查詢。
SUPER JUNIOR是誰？因為金曲獎成了「全台都知道的韓星」
SJ是南韓造星工廠「SM娛樂」於2005年推出的男團，原本成員有利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢、韓庚、強仁、起範、晟敏等13人，後來韓庚解約回中國發展、強仁酒駕退團、起範合約滿期不續約退團、晟敏因為結婚和疑似不顧成員感受遭到粉絲抵形同退出，目前SJ僅有9位成員活躍螢光幕前。
出道2年時，SJ在台尚未打開知名度，仍在2007年受邀擔任金曲獎表演嘉賓，一曲《U》成功引起關注，此後他們連3屆登上金曲獎殿堂；2009年《Sorry Sorry》一推出，洗腦旋律與歌詞再搭配搓手舞，使得歌曲傳唱度極高，SJ因此紅遍國際，2010年也憑藉《Super Girl》獲得當年「最佳演唱組合」提名。
SJ與台灣從此結下良緣，除了每每來台開唱門票必賣完，子團SJ-M亦曾來台短居、拍台灣偶像劇《華麗的挑戰》、《愛情闖進門》；圭賢爸爸也在台開過韓文補習班，相當受台灣歌迷的歡迎與喜愛。他們更曾在音樂串流平台KKBOX創下「連續200週冠軍」紀錄，目前未有任何韓星超越，驗證SJ在台的驚人名氣。
事實上，新冠肺炎疫情趨緩於2022年底逐漸趨緩後，SJ直接在同年11月來台連開3場演唱會，此後幾乎年年訪台，一年登台次數「不只一趟」；今年2024目前為止，不管是SJ團體、子團還是個人，他們已在台舉辦13場公開活動，位居「韓星台灣灶腳大賽（指來台灣像走自家廚房一樣頻繁）」排行第2名；而他們結束這趟小巨蛋演唱會後，SJ-D&E東海跟銀赫11月來要來台開唱，次數相當頻繁。