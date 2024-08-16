國際地球科學奧林匹亞競賽　台灣代表隊獲3金1銀居世界第2名

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第17屆國際地球科學奧林匹亞競賽今（16）日落下帷幕，台灣代表隊在31個國家、117名參賽學生中以3金1銀的成績位居第2名，4名選手當中，3名金牌獲得者是國立彰化高級中學學生何承憲、國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生林奕霆、台中市立台中第一高級中等學校學生林洋宏，還有1名銀牌獲得者是台中市立台中第一高級中等學校學生鄒孟熹，表現亮眼。教育部表示，台灣代表隊是由台灣師範大學教授葉孟宛等10多名教授、學者組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、選拔營、決選營等階段，而從96所學校一共477名學生當中選出4名學生代表我國參加比賽，並以台灣師範大學教授葉孟宛擔任領隊、中央大學教授林沛練擔任副領隊，以及成功大學教授陳炳志、中山大學教授張詠斌、自然科學博物館助理研究員楊子睿協助競賽試題翻譯與成績仲裁等工作。教育部指出，今年第17屆國際地球科學奧林匹亞競賽8月8日舉行，直至今日公布成績並且舉行閉幕典禮，匯集31個國家、117名參賽學生，其中台灣代表隊的3名金牌獲得者，包括個人排名第2名的國立彰化高級中學二年級學生何承憲、個人排名第3名的國立新竹科學園區實驗高級中等學校一年級學生林奕霆、個人排名第12名的台中市立台中第一高級中等學校二年級學生林洋宏，還有個人排名第24名的台中市立台中第一高級中等學校二年級學生鄒孟熹，也是銀牌獲得者，4名選手整體表現亮眼。何承憲分享，最初只對物理、天文學有著較深興趣，但因準備高中學科能力競賽期間，對於各個領域都有更深的了解，原先並不期待進入奧林匹亞選訓營，後來有幸透過能力競賽取得進入選訓營的能力，於是下定決心挑戰個人能力所至的極限，最終幸運地突破層層篩選，並且學到擺脫記誦的重視批判性思考，全面思考不同尺度的各種交互作用。林奕霆分享，從小就對地球科學很有興趣，在前幾階段的磨練後很幸運可以代表國家參賽，也從寒假準備初選，再到4月選拔、5月決選、8月國際賽一路走來，學到很多以前並不清楚的知識，也認識許多其他地區的朋友。林洋宏分享，升上高中總對身旁厲害的同儕感到佩服，有幸透過這次機會完成與其並列的夢想，而在培訓過程當中雖總感覺自己落後於他人，但仍撐了下來，也在選拔營、決選營中不斷突破自己的目標，打破對自我能力的不自信與束縛。為了獎勵學生優異表現，教育部訂有《參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法》，獲得金、銀、銅牌者，皆可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，也可分別獲得新台幣20萬元、10萬元、5萬元獎學金。國教署表示，選拔、培訓學生過程艱辛，感謝輔導團隊協助，未來也將持續選送優秀學生參與競賽。