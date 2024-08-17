高球／63桿A+++表現！22歲職業新人蘇晉弘奪得三連霸寫下空前紀錄

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▲蘇晉弘以兩回合成績133桿(-11)成功拿下第三冠。（圖／TPGA提供）

2024 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第五場比賽-頂粵吉品挑戰賽，在台中空軍清泉崗球場進行最後一回合競技，蘇晉弘在頒獎典禮上說，前晚看TPGA官網，才知道從來沒有人拿過三連冠，當時心情真的很緊張，現在順利拿下了冠軍盃，也放下了緊張的心情。感謝家人、大崗山球場及信誼球場長期以來對我的栽培，之後我會以更好的成績回報他們。更要感謝陳志忠老師為我們這些職業新人爭取連續十年ThreeBond挑戰巡迴賽的長期舉辦，很開心最後我完成了這項紀錄。目前ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金排行暫列第一位的蘇晉弘賽後表示，下一場在山溪地舉行的TPGA挑戰賽他會參賽，繼續向四連勝的紀錄自我挑戰。蘇晉弘今天帶著四桿的領先優勢下場，他說一下場都沒在狀況內，不過還是保持把比賽的每一桿打好的原則，曾子軒九鳥一柏忌、交出個人生涯最低桿64桿，以兩回合總桿低於標準桿九桿的135桿得第二名，獲得7萬5千元獎金，這也是他職業生涯的第三場亞軍。其實今天他打到第15洞抓下今天第九隻鳥時，總桿成績超越蘇晉弘一桿，由於現場沒有成績快報版，因此他並不知道自己一度居於領先，只知道自己今天每一桿打得很順、尤其推桿的力道都掌控得非常好，25推。