高球／63桿A+++表現！22歲職業新人蘇晉弘奪得三連霸寫下空前紀錄

2024 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第五場比賽-頂粵吉品挑戰賽，在台中空軍清泉崗球場進行最後一回合競技，蘇晉弘交出70桿，以兩回合總桿低於標準桿11桿的133桿拿下冠軍獎盃及冠軍獎金15萬元，成為ThreeBond總冠名連續10年來第一位奪得三連霸紀錄的選手。
蘇晉弘在頒獎典禮上說，前晚看TPGA官網，才知道從來沒有人拿過三連冠，當時心情真的很緊張，現在順利拿下了冠軍盃，也放下了緊張的心情。感謝家人、大崗山球場及信誼球場長期以來對我的栽培，之後我會以更好的成績回報他們。更要感謝陳志忠老師為我們這些職業新人爭取連續十年ThreeBond挑戰巡迴賽的長期舉辦，很開心最後我完成了這項紀錄。
63桿是A+++ 蘇晉弘寫下空前紀錄
22歲的職業新人蘇晉弘，創下在仰德挑戰賽大崗山球場站、仰德挑戰賽新豐球場站以及頂粵吉品挑戰賽連續三場比賽都奪下冠軍的紀錄。目前ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金排行暫列第一位的蘇晉弘賽後表示，下一場在山溪地舉行的TPGA挑戰賽他會參賽，繼續向四連勝的紀錄自我挑戰。
蘇晉弘今天帶著四桿的領先優勢下場，他說一下場都沒在狀況內，不過還是保持把比賽的每一桿打好的原則，奪冠關鍵是在第13洞推進了長達75呎的老鷹，以及接著第14洞推進18呎長的博蒂。今天的表現給自己打70分，昨天的63桿是A+++。
曾子軒九鳥一柏忌、交出個人生涯最低桿64桿，以兩回合總桿低於標準桿九桿的135桿得第二名，獲得7萬5千元獎金，這也是他職業生涯的第三場亞軍。其實今天他打到第15洞抓下今天第九隻鳥時，總桿成績超越蘇晉弘一桿，由於現場沒有成績快報版，因此他並不知道自己一度居於領先，只知道自己今天每一桿打得很順、尤其推桿的力道都掌控得非常好，25推。
我是廣告 請繼續往下閱讀
63桿是A+++ 蘇晉弘寫下空前紀錄
22歲的職業新人蘇晉弘，創下在仰德挑戰賽大崗山球場站、仰德挑戰賽新豐球場站以及頂粵吉品挑戰賽連續三場比賽都奪下冠軍的紀錄。目前ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金排行暫列第一位的蘇晉弘賽後表示，下一場在山溪地舉行的TPGA挑戰賽他會參賽，繼續向四連勝的紀錄自我挑戰。
蘇晉弘今天帶著四桿的領先優勢下場，他說一下場都沒在狀況內，不過還是保持把比賽的每一桿打好的原則，奪冠關鍵是在第13洞推進了長達75呎的老鷹，以及接著第14洞推進18呎長的博蒂。今天的表現給自己打70分，昨天的63桿是A+++。
曾子軒九鳥一柏忌、交出個人生涯最低桿64桿，以兩回合總桿低於標準桿九桿的135桿得第二名，獲得7萬5千元獎金，這也是他職業生涯的第三場亞軍。其實今天他打到第15洞抓下今天第九隻鳥時，總桿成績超越蘇晉弘一桿，由於現場沒有成績快報版，因此他並不知道自己一度居於領先，只知道自己今天每一桿打得很順、尤其推桿的力道都掌控得非常好，25推。