美國最新經濟數據參差不齊！美股道指反覆微升96點、標指連7漲

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美國最新經濟數據表現參差，雖然7月零售數據佳、一週申請失業救濟的勞工數量也下降，但美國商務部公布的最新房市數據卻顯示，美國7月新屋開工率結凍，創下2020年6月以來新低紀錄，且建築許可證申請數量也比去年同期下跌7％，比上一季下降4％，顯示美國房市疲軟，這也影響了華爾街的市場情緒。綜合外媒報導，美國經濟報告好壞參半，除了上個月美國新屋開工數據不及預期、給市場潑了一盆冷水以外，另一份報告則顯示，美國8月密西根大學消費者信心指數初值5個月以來首次上升，顯示美國消費者對經濟的感受比預期要好。芝加哥商品交易所的數據顯示，投資者認爲聯準會下個月降息1碼的可能性爲66%，降息2碼的可能性目前爲33%。瑞銀全球財富管理投資主管海菲爾（Mark Haefele）認為，過去一週發布的數據達到適當的平衡，不太熱也不太冷，有助於緩解市場對經濟衰退迫在眉睫、或是黏性通膨將阻礙聯準會（Fed）決策的擔憂，如果需要迅速降息來捍衛成長的話。16日收盤，美股道瓊指數上漲96.7點，或0.24%，收40659.76點；那斯達克指數上漲37.22點，或0.21%，收17631.72點；標普500指數上漲11.03點，或0.2%，收5554.25點；費城半導體指數下跌3.14點，或0.06%，收5170.25點。其中，標指與那指連續第7個交易日上漲 。焦點個股方面，輝達（Nvidia）是本週科技股最大贏家之一，上漲超過18%。蘋果和微軟本週分別上漲約4%和3%。另外還值得注意的是，16日國際現貨金價首次升破每盎斯2500美元，盤中再創新高，一度達到每英兩報2537.5美元的紀錄。