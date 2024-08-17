杜哈會談結束無突破　加薩停火談判下週在開羅繼續

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在杜哈(Doha)舉行的加薩(Gaza)停火談判16日暫時告一段落，談判代表下週將在開羅再次會面尋求達成協議，以結束以色列與哈瑪斯(Hamas)的戰鬥並釋放人質。美國總統拜登(Joe Biden)表示，「我們還沒有達到目標」，警告相關各方不要破壞加薩停火的努力，但他也表示在經過10個月的流血衝突後即將達成一項協議。美國、卡達和埃及發表聯合聲明指出，華盛頓在會中提出一項新提案，這項議案是建立在過去一週達成的共識基礎上，目的在縮小歧見並進而迅速執行協議，調停各方將持續研究這項提案。拜登表示，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)將前往中東訪問，部份原因在強調目前已接近達成強調全面停火和釋放人質協議，這個地區的任何一方都不應採取行動來破壞進程。布林肯將在17日前往以色列。拜登先前已對7月31日對德黑蘭的空襲，造成涉及停火談判的哈瑪斯(Hamas)領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)喪命表示失望。以色列廣被懷疑發動了這場空襲。美國也一直警告伊朗不要威脅反擊以色列，擔心中東將爆發全面戰爭。拜登表示，布林肯將「重申我對以色列安全的堅定支持」、以及「持續我們的密集努力來完成這項協議」。美國在16日結束的杜哈會談中提出一項消除歧見的提案、並展開拜登在5月概述的一項協議，根據這項協議交戰雙方將先停火6週，以便釋放人質和囚犯。目前各團隊正在為下週將在開羅登場的新一輪停火談判敲定細節。拜登表示，這些外交官員「將定期向我報告」。更多中央廣播電臺新聞