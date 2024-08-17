民眾黨涉貪風波！日學者小笠原：恐終結柯文哲推翻兩黨政治的挑戰

民眾黨政治獻金風波越演越烈，申報不實連環爆，重創民眾黨形象，知名日本政治學者小笠原欣幸在接受日媒採訪時表示，這可能意味著柯文哲推翻兩黨政治的挑戰結束。
《日本經濟新聞》以「台灣第3黨爆發政治獻金疑雲，支持率降至6%」為標題，報導民眾黨陷入了創黨以來的最大危機，並引述東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸的看法，認為：「民眾黨主席柯文哲推翻兩大黨政治的挑戰終結。台灣政治可能重返傳統的兩大政黨對決型局面。」
報導並介紹到，曾擔任醫師、台北市長的柯文哲，於2019年創立民眾黨，批評時政直言不諱，受到不少年輕男性喜愛，也為早已厭倦兩黨政治的選民提供第3項選擇，成功爭取到年輕族群支持的民眾黨，立委議席也從原有的5席增為8席，成為立院中的關鍵少數。
然而，隨著民眾黨被質疑，2024年1月總統大選的政治獻金申報不實，加上京華城案、新竹市長貪污案一審被判刑等爭議，無疑對標榜清廉形象的民眾黨，帶來相當大的衝擊。8月1日民調顯示，民眾黨支持度降至6%，相較於2023年6至7月的民調結果，下滑10個百分點。
報導還引述政治大學日本研究學位學程教授李世暉的評論，聲稱作為民眾黨支持者基礎的年輕人正在脫離，反觀民眾黨的危機管理鬆散，黨的存亡可說是岌岌可危。
66歲的小笠原欣幸，觀察台灣選舉已長達30年，見證8次台灣總統大選，訪台超過150次，並深入研究台灣地方派系政治，記錄台灣認同在各時期的展現。因為曾多次精準預測台灣總統大選結果，所以有「選舉之神」的名號。
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報導並介紹到，曾擔任醫師、台北市長的柯文哲，於2019年創立民眾黨，批評時政直言不諱，受到不少年輕男性喜愛，也為早已厭倦兩黨政治的選民提供第3項選擇，成功爭取到年輕族群支持的民眾黨，立委議席也從原有的5席增為8席，成為立院中的關鍵少數。
然而，隨著民眾黨被質疑，2024年1月總統大選的政治獻金申報不實，加上京華城案、新竹市長貪污案一審被判刑等爭議，無疑對標榜清廉形象的民眾黨，帶來相當大的衝擊。8月1日民調顯示，民眾黨支持度降至6%，相較於2023年6至7月的民調結果，下滑10個百分點。
報導還引述政治大學日本研究學位學程教授李世暉的評論，聲稱作為民眾黨支持者基礎的年輕人正在脫離，反觀民眾黨的危機管理鬆散，黨的存亡可說是岌岌可危。
66歲的小笠原欣幸，觀察台灣選舉已長達30年，見證8次台灣總統大選，訪台超過150次，並深入研究台灣地方派系政治，記錄台灣認同在各時期的展現。因為曾多次精準預測台灣總統大選結果，所以有「選舉之神」的名號。
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