面試3個月、闖5關！他卻放棄夢幻工作　專家揭3大地雷

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近日，匿名面試心得分享平台《面試趣》一則面試經驗分享登上了兌換排行榜。一位求職者通過三個月、五輪以上面試後，最終放棄了知名公司的高階工作。究竟是什麼原因，讓這位求職者耗費了大把時間，仍決定放棄？《面試趣》從這則經驗及資料庫中，歸納出企業面試過程中常見的「三大地雷」。這些地雷，往往導致公司與優秀人才擦身而過。最常見的地雷，是「職缺資訊不透明」。《面試趣》資料庫當中，經常有求職者反應，直到面試尾聲才得知薪資、聘用方式等關鍵資訊，甚至在核薪階段發現職缺名稱、工作內容與求職網站描述不符。最傷企業形象的地雷，則是「未經同意調查求職者背景」。部分企業會在未經同意的情況下進行背景調查，引發隱私疑慮。現在的求職者多半「主動出擊」，會上網查詢企業形象，並在面試感受不佳的情況下，為企業的第一印象打出低分。在產業大缺工、企業求工若渴的情況下，此舉恐使招募更困難。至於最勸退求職者的地雷，是「面試流程過長」。大企業的面試動輒數月，但求職者不會將雞蛋放在同一個籃子裡，往往在面試過程中就找到了其他工作機會。《面試趣》建議，在設計面試關卡時，應考量「職缺的含金量」與「優秀人才的時間」是否成正比。《面試趣》表示，良好的求職者體驗越來越重要，是吸引優秀人才的關鍵。企業應重視面試流程的透明度和效率，清楚說明職位內容、合理安排面試輪數，並尊重求職者的隱私。也提醒求職者，面試是雙向選擇的過程，求職者應主動詢問薪資、福利、工作內容等重要資訊，並多方比較，做出最適合自己的選擇。