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中元節拿鐵、美式買一送一！7-11寄杯咖啡6折　全家香柚綠茶10元

記者鍾怡婷/綜合報導

▲中元節4大超商優惠，7-11中元節寄杯冰燕麥拿鐵近6折優惠快衝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲中元節4大超商優惠，7-11中元節寄杯冰燕麥拿鐵近6折優惠快衝。（圖／記者鍾怡婷攝）
中元節咖啡優惠來了！美廉社今（17）日起有拿鐵買一送一，LINE禮物則有7-11隱藏優惠，包括精品美式、香鑽水果茶買一送一優惠；全家週末優惠，特濃美式、香柚綠茶、綠泰奶第二杯10元；7-11中元節寄杯冰燕麥拿鐵近6折優惠快衝。

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🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。

◾香鑽水果茶買1送1，5折，（原價70元、特價35元）🔎點此購買
◾大杯精品美式買1送1，5折，（原價100元、特價50元）🔎點此購買

活動期間購買／贈送商品，且在2024年9月15日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。

▲LINE禮物精品美式買一送一，可寄杯APP慢慢喝。（圖／翻攝自LINE）
▲LINE禮物精品美式買一送一，可寄杯APP慢慢喝。（圖／翻攝自LINE）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月16日至8月18日
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，72折（原價110元、特價80元）
◾冰黑糖珍珠撞椰奶2杯120元，7折（原價85元、特價60元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯44元，5.8折（原價75元、特價44元）

▲7-11超值五六日生椰咖啡優惠，還有黑糖珍珠撞椰奶2杯88元。（圖／7-11提供）
▲7-11超值五六日生椰咖啡優惠，還有黑糖珍珠撞椰奶2杯88元。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）

▲7-11中元節188元寄杯組合，美式、拿鐵近6折開喝。（圖／7-11提供）
▲7-11中元節188元寄杯組合，美式、拿鐵近6折開喝。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至8月18日
◾大杯冰特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍泰式綠奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家咖啡、綠茶第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家咖啡、綠茶第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜8月16日至8月18日
◾經典黑炫牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾金萱二十七700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾葡萄王康普茶雙纖飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全家康康五優惠，酷繽沙、大雪糕、綠茶買一送一。（圖／全家提供）
▲全家康康五優惠，酷繽沙、大雪糕、綠茶買一送一。（圖／全家提供）
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）

▲全家福爾摩沙茶館指定飲品買一送一。（圖／全家提供）
▲全家福爾摩沙茶館指定飲品買一送一。（圖／全家提供）
📍門市｜8月7日至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）

▲全家父親節單品咖啡同品項第二杯8元。（圖／全家提供）
▲全家父親節單品咖啡同品項第二杯8元。（圖／全家提供）
🟡OKmart
📍門市｜即日起至8月19日
◾西西里咖啡單杯7折（原價65元、特價46元）
◾鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍，8.7折（原價75元、特價65元）

▲「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍」，享嚐鮮價 65元（原價75元）。（圖／OK提供）
▲「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍」，享嚐鮮價 65元（原價75元）。（圖／OK提供）
🟡萊爾富
📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）

▲萊爾富買50杯咖啡送愛爾達3個月觀看序號。（圖／業者提供）
▲萊爾富買50杯咖啡送愛爾達3個月觀看序號。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜8月16日至8月28日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾「台南麻豆文旦」單顆35元，購買5顆，即贈手提紙箱乙只

▲咖啡3天限定優惠「大杯經典拿鐵買1送1」（原價55元）。（圖／美廉社提供）
▲咖啡3天限定優惠「大杯經典拿鐵買1送1」（原價55元）。（圖／美廉社提供）
▲「台南麻豆文旦」單顆35元新鮮上市，8月17日起凡購買5顆，即贈手提紙箱乙只。（圖／美廉社提供）
▲「台南麻豆文旦」單顆35元新鮮上市，8月17日起凡購買5顆，即贈手提紙箱乙只。（圖／美廉社提供）

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