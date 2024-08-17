拆樑罷免案10月13日投票！避開謝國樑生日　中選會主委揭背後考量

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基隆市長謝國樑罷免案成案，投票日選在10月13日，雖避開謝國樑的生日10月5日，但選在周日、而非慣例的周六投票日，遭藍營質疑。中選會主委李進勇解釋原因，10月5日是被罷免人的生日，為避免選務事項成為罷免案雙方攻防，且考量10月有許多重要節日，最終定下投票日為10月13日舉行。李進勇說，《公職人員選舉罷免法》規定的投票日期，是自罷免案成立後的20天到60天的期間，本罷免案在8月16日成立，應該在9月5日至10月15日之間要辦理投票。李進勇說，選務需要準備，大概只剩下3個時間可以配合選務籌備工作，也就是最快是9月28日，再來就是10月5日以及12、13日，9月28日是教師節，老師是選務工作人員最主要來源，不應該在屬於老師的節日還要求他們擔任選務工作。而10月5日是謝國樑生日，李進勇說，是否適合定為投票日，各界議論紛紛，為維持罷免的公平並且避免選務事項成為罷免案雙方攻防的不必要議題，因此避開，10月10日是國慶日、11日重陽節，12日禮拜六、13日禮拜天，考量有民眾可能會調節休假來進行連休，因此選擇在影響最小的假期最後一天進行投票，也就是10月13日。