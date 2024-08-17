奧運拳擊／吳詩儀、甘家葳從凶狠變時尚！「一白一黑」走秀互吐槽

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台灣拳擊好手吳詩儀和甘家葳在巴黎奧運打出漂亮一拳，昨（16）日參加「巴黎奧運英雄時尚派對」，穿上時尚設計服飾與粉絲互動，展現出不同於擂台上的風格，兩人交情不錯，在受訪時互相稱讚、也有一些吐槽。談到未來計畫，甘家葳目標擺在2年後名古屋亞運，而吳詩儀則希望能推廣拳擊運動，讓它成為一項全民運動。吳詩儀和甘家葳都是輪廓本來就很好看的選手，今天穿搭上設計師量身訂做的時尚服飾在香堤大道廣場上走秀，兩人「一白一黑」互為映襯，讓人感覺出有別於賽場上的氣質，當他們下車走紅毯時，許多粉絲都發出驚呼，要求自拍合照。在受訪時吳詩儀吐槽說：「甘家葳平時在擂台上感覺很兇狠，今天是真的是時尚。」而阿甘也想禮尚往來美言對方幾句，但話卡嘴裡一時說不出來，吳詩儀見狀幽默地表示「你小心說話喔」，甘家葳稱讚她「與擂台上完全不一樣，（穿這樣）肯定是漂亮。」甘家葳在上屆東京奧運是黃筱雯的陪練員，那一面銅牌他也作為團隊成員有過付出，今年真正踏上奧運，雖然最終未能摘牌，但也做出了努力，沒什麼好後悔的。他說：「很享受擂台上的感覺，所練的東西都已發揮在上面了。」在一年前的杭州亞運上，甘家葳拿到銀牌，2年後的名古屋亞運，他希望能以金牌為目標，「上一次銀牌，這次希望能盡全力換個顏色。」吳詩儀是台灣「拳擊4金釵」中年紀最小的，上一屆東京奧運時只有23歲，這一次巴黎奧運則成功殺進4強、拿到銅牌。談起巴黎和東京兩屆奧運最大的不同之處，吳詩儀認為差別在有無觀眾，「大家的歡呼聲讓我非常有動力，不是孤軍奮鬥，這真的可以激勵場上的選手。」由於IBA內部的混亂，可能促使IOC在2028洛杉磯奧運停辦該項目，不過儘管在下一屆奧運拳擊的前景未明，但吳詩儀仍正面看待，她表示：「希望能打好每一場比賽，讓大家都能感受我們的熱情，使拳擊成為全民運動。」