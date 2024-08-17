南台灣鮮紅一片！今起強降雨「還會更劇烈」　鄭明典：持續好幾天

今（17）日持續受到西南風增強影響，南部天氣不穩定，全天有較大雨勢，降雨最劇烈時間在週六、週日，一直到下週三後降雨才可趨緩。前氣象局長鄭明典表示，西南風增強，對流時間拉長的降雨型態，還會持續好幾天。
前氣象局長鄭明典於臉書上表示，西南風增強，不太能以「午後雷陣雨」來描述，當西南風增強，對流持續時間拉長，不是「來得快、去得也快」的那種西北雨天氣型態，而這種降雨型態還會持續好幾天。
天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天受到西南風增強影響，南部地區天氣相當不穩定，南高屏昨晚到今晨已經經歷過一波大雨狂轟，預估今天這種下下停停的雨勢還要持續，而且有時候雨勢還很大，請特別留意居家附近排水溝的排水狀況，如果被落葉垃圾堵住就要趕緊疏通。
中北部以及東半部雖然雨勢沒有南部這麼大，但還是不穩定，全天都是多雲時晴偶陣雨的天氣，其中午後熱對流容易發展，下午降雨機會最高，山區午後容易有較大雨勢發生。
氣溫方面，因為全台雲量多，容易下雨，各地高溫攝氏33至34度，感受上不會那麼悶熱。夜晚低溫攝氏26度至27度感受上算舒適。
週日天氣跟今天類似，大環境是西南風，而且有個低氣壓中心在台灣附近發展並逐漸增強，這個低氣壓未來兩三天會朝北向東海方向移動，即便變成熱帶性低氣壓對我們也沒有直接影響，但是受其外圍水氣影響，南部的強降雨仍持續。
整體來說，降雨週六週日最多，下週一週二雨勢稍轉弱，但仍有短時大雨機會，下週三起台灣附近水氣減少，高壓邊緣西伸過來，各地降雨明顯緩和，僅山區午後局部雷陣雨。同時涼爽一陣子的天氣又要轉變，下週四五之後又要開始留意高溫狀況。
最近地震多，山區降雨也多，地質容易不穩定，最好盡量避免在山區逗留。溪邊戲水也盡量不要，以免上游強降雨造成下游溪水暴漲，徒增安全隱患。
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天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天受到西南風增強影響，南部地區天氣相當不穩定，南高屏昨晚到今晨已經經歷過一波大雨狂轟，預估今天這種下下停停的雨勢還要持續，而且有時候雨勢還很大，請特別留意居家附近排水溝的排水狀況，如果被落葉垃圾堵住就要趕緊疏通。
中北部以及東半部雖然雨勢沒有南部這麼大，但還是不穩定，全天都是多雲時晴偶陣雨的天氣，其中午後熱對流容易發展，下午降雨機會最高，山區午後容易有較大雨勢發生。
氣溫方面，因為全台雲量多，容易下雨，各地高溫攝氏33至34度，感受上不會那麼悶熱。夜晚低溫攝氏26度至27度感受上算舒適。
週日天氣跟今天類似，大環境是西南風，而且有個低氣壓中心在台灣附近發展並逐漸增強，這個低氣壓未來兩三天會朝北向東海方向移動，即便變成熱帶性低氣壓對我們也沒有直接影響，但是受其外圍水氣影響，南部的強降雨仍持續。
整體來說，降雨週六週日最多，下週一週二雨勢稍轉弱，但仍有短時大雨機會，下週三起台灣附近水氣減少，高壓邊緣西伸過來，各地降雨明顯緩和，僅山區午後局部雷陣雨。同時涼爽一陣子的天氣又要轉變，下週四五之後又要開始留意高溫狀況。
最近地震多，山區降雨也多，地質容易不穩定，最好盡量避免在山區逗留。溪邊戲水也盡量不要，以免上游強降雨造成下游溪水暴漲，徒增安全隱患。