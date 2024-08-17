兒整理房間「撿到人骨」！清潔隊員嚇壞　身分竟是失蹤10年的媽媽

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲清潔人員在幫屋主整理雜物時，卻在地上撿到一支疑似人的骨頭，原本還以為是人體模型。（圖/YT@スッキリンお片付けチャンネル）

▲後來清潔人員趕緊通知屋主，屋主這才提到自己母親在10年就失蹤，沒想到其實一直都待在家中。（圖/YT@スッキリンお片付けチャンネル）

10年前消失的媽媽竟然一直在家！日本兵庫縣一間清潔公司近日在YouTube頻道分享一起離奇的事件，表示受託屋主前來進行清潔作業，垃圾大大小小堆滿屋內，雜物也非常多，清潔團隊耐心的逐一清理，還會放上整理前後對比圖，也替自己公司宣傳，然而卻在這次的清潔行動中，從該清潔公司發出的影片中可以看到，業者在去年12月時，接獲一名20多歲的男子要求，請他們幫忙清理家中的雜物以及垃圾，而一旁的其他人員聽到之後也趕緊過來查看，，趕緊叫屋主過來查看，據悉，該位男子的母親在10年前突然失蹤，父親則是在2年半前去世，姊姊則因為工作而不住在家，事後，清潔公司也趕緊報警處理，警方獲報之後也到場調查，男子回想當時母親失蹤的過程，