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兒整理房間「撿到人骨」！清潔隊員嚇壞　身分竟是失蹤10年的媽媽

記者張嘉哲/綜合報導

▲日本一名屋主請來清潔公司整理家裡雜物及垃圾，沒想到竟然找到媽媽的遺體人骨。（圖/YT@スッキリンお片付けチャンネル）
▲日本一名屋主請來清潔公司整理家裡雜物及垃圾，沒想到竟然找到媽媽的遺體人骨。（圖/YT@スッキリンお片付けチャンネル）
10年前消失的媽媽竟然一直在家！日本兵庫縣一間清潔公司近日在YouTube頻道分享一起離奇的事件，表示受託屋主前來進行清潔作業，垃圾大大小小堆滿屋內，雜物也非常多，清潔團隊耐心的逐一清理，還會放上整理前後對比圖，也替自己公司宣傳，然而卻在這次的清潔行動中，意外在屋主家中發現一具人骨，最後經過確認，竟然是屋主的親生母親，讓一群人也感到非常錯愕。

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從該清潔公司發出的影片中可以看到，業者在去年12月時，接獲一名20多歲的男子要求，請他們幫忙清理家中的雜物以及垃圾，然而當工作人員在清理一間和室時，收拾垃圾到一半，一位人員突然撿起地上的一根骨頭驚訝的說：「咦？人骨？」

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▲清潔人員在幫屋主整理雜物時，卻在地上撿到一支疑似人的骨頭，原本還以為是人體模型。（圖/YT@スッキリンお片付けチャンネル）
而一旁的其他人員聽到之後也趕緊過來查看，一開始原本以為是人體模型，但發現人骨周圍，竟還有脂肪溶解的痕跡，趕緊叫屋主過來查看，屋主見狀之後一片錯愕表示：「咦？這是真的嗎？」這才發現，自己10年前離奇失蹤的母親，竟然一直都在這個家裡面。

據悉，該位男子的母親在10年前突然失蹤，父親則是在2年半前去世，姊姊則因為工作而不住在家，但由於男子跟父母的關係不好，因此各自居住在不同的房間內，因此即便所有人住在同一屋簷下，彼此卻是相互不關心，因此當媽媽突然失蹤之後，男子也就認為媽媽可能已經死去，而該間和室也在媽媽失蹤之後就再也沒有人打開過，直到10年後清潔人員來整理才打開。

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▲後來清潔人員趕緊通知屋主，屋主這才提到自己母親在10年就失蹤，沒想到其實一直都待在家中。（圖/YT@スッキリンお片付けチャンネル）
事後，清潔公司也趕緊報警處理，警方獲報之後也到場調查，男子回想當時母親失蹤的過程，只知道當時有警察來過家中，對於母親具體失蹤、死亡過程一概不了解，只是沒有想到失蹤多年的母親，竟然仍在家裡的和室裡面，還是因為清潔公司來整理才被發現，也引發社群上的討論。



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