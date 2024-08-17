林采緹首度公開同框男友！笑虧他「幸福肥10公斤」　鬆口再婚進度

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▲感情穩定的林采緹（左圖左）、晨泓軍時常在社群平台公開放閃，但卻是首次一起出席記者會。（圖／red_1001_ IG）

▲林采緹（左圖）與晨泓軍（右圖）早前就被粉絲抓包疑似一起到烏來泡湯約會。（圖／sunnylin_520、red_1001_ IG）

女星林采緹早年因COS漫畫《海賊王》中的角色「蛇姬」而走紅，被粉絲譽為「真人版蛇姬」，她在2020年結束與歌手胡睿兒的婚姻後，直到去年才認愛小2歲男友晨泓軍。昨（16）日小倆口出席保健品牌記者會，首度公開同框的兩人不僅高調放閃，林采緹甚至爆料晨泓軍「幸福肥10公斤」。同時，兩人也被公開催婚，歷經過一次失敗婚姻的林采緹，坦言自己的想法跟過去相反，比起「戀愛腦」更多了一點理性，晨泓軍也甜蜜回覆媒體們：「娶到林采緹是夢寐以求的想法，目前也還在努力。」林采緹與創業夥伴兼男友的晨泓軍，昨日一起現身新副業上市記者會，兩人除了是甜蜜恩愛的情侶外，也是一起打拚事業的好夥伴。在面對媒體訪問時，林采緹也大方分享與晨泓軍交往的細節。談及男友個性，林采緹表示，小自己2歲的晨泓軍是典型的「年下男」，性格屬於愛撒嬌、會裝可愛的類型，只要兩人吵架，晨泓軍總會先低頭道歉，對她來說男友也像是弟弟。7月剛迎來34歲生日的林采緹還開心透露，晨泓軍從自己短影音中默默觀察她的喜好，選擇了永生花跟皮夾作為禮物，跟女友相當恩愛的晨泓軍也不禁變得「幸福肥」，一口氣胖了10公斤。被問到與晨泓軍的結婚進度時，林采緹鬆口：「一切順其自然！」晨泓軍也表示：「她是我想要照顧的對象！」林采緹早在2020年與前夫胡睿兒結束2年婚姻後，陷入低潮，獨自扶養孩子的壓力也導致她健康亮紅燈，自律神經失調，手抖、半邊臉麻掉、失眠等症狀頻傳，心情極度低落，在遇到晨泓軍才有所好轉。歷經過一段婚姻的林采緹坦言，現在與晨泓軍不一定以結婚為前提交往，兩人只要有共同目標，也能過得相當幸福。