大雨特報／持續到入夜！雙北、台中等11地暴雨　台南日雨量123mm

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▲今（17）日臺中、彰化、臺南、高雄地區及北部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，臺南市及高雄市已有豪雨發生，今（17）日臺中、彰化、臺南、高雄地區及北部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。：臺北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市、彰化縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣山區臺南市仁德區123.5毫米臺南市安平區121毫米高雄市茄萣區113.5毫米今（17）日至明（18日）白天低壓帶影響，臺灣中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，尤其中部以北地區午後有短延時豪雨發生的機率，清晨至上午北部地區亦有零星短暫陣雨，明晚低壓帶影響及西南風增強，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，易有大雨發生，尤其南部地區有局部短延時豪雨發生的機率。今、明兩天蘭嶼、綠島及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，請注意。