奧運拳擊／林郁婷是「順性別女性」！LGBTQ媒體：她們被誤會了

跟林郁婷一樣是女性！Imane Khelif女裝打扮超優雅　奇蹟美照曝光

記者吳政紘/綜合報導

▲阿爾及利亞奧運女子拳擊金牌Imane Khelif近期首次以女裝「華麗」亮相，以期打破外界抨擊她是男性的爭議。（圖／美聯社、Imane Khelif IG)
▲阿爾及利亞奧運女子拳擊金牌Imane Khelif近期首次以女裝「華麗」亮相，以期打破外界抨擊她是男性的爭議。（圖／美聯社、Imane Khelif IG)
阿爾及利亞奧運女子拳擊金牌Imane Khelif近期首次以女裝「華麗」亮相，以期打破外界抨擊她是男性的爭議。由於Imane Khelif跟台灣好手林郁婷都在去年因未能通過性別資格檢測，被世界拳擊總會（IBA） 取消了參加 2023 年世界錦標賽的資格，但國際奧會保證這兩人可以參賽，因此都紛紛奪金證明一切。而Imane Khelif並在令人驚嘆的改造後展示了她的女性特質。

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Imane Khelif女裝上陣　也很有美感

Imane Khelif參加女子奧運拳擊比賽是整屆奧運討論的焦點，特別是義大利選手Angela Carini在首輪短短只比了46 秒後就放棄了比賽。並且對外宣稱「她輸給了男人」，這讓Imane Khelif飽受爭議，她不斷要克服這些質疑，並且在每場比賽後，都需要心理上面重整出賽。

不過Imane Khelif昨日在 Instagram 上發布的一段影片中，可以看到她向鏡頭揮拳，然後螢幕切換到她穿著季節性粉紅色花卉服裝、搭上相配的圈形耳環、粉紅色眼線和唇彩的鏡頭。

這跟我們印象中的女拳擊手形象大不同，Imane Khelif也特別打破外界對她的印象，由於阿爾及利亞還是相當保守的國家，將LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的性別認同視為違法。

所以一般來說，人們不認為阿爾及利亞會派遣跨性別選手出戰奧運。長期關注LGBTQ選手權益的網站OutSports共同創辦人Jim Budzinski受訪時表示，有些不喜歡跨性別者的人士因為誤會譴責了2人，所幸2人最後獲得了大多數人的支持。

▲Imane Khelif多次證明自己是女性，卻在國際拳總（IBA)檢測部分，被驗出可能含有雄性染色體（XY），她也被義大利女將控訴是「男人」，且只打46秒就棄賽，引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲Imane Khelif多次證明自己是女性，卻在國際拳總（IBA)檢測部分，被驗出可能含有雄性染色體（XY），她也被義大利女將控訴是「男人」，且只打46秒就棄賽，引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆巴黎奧運拳擊的「性別爭議」持續延燒，包含我國好手林郁婷也成為被針對的對象之一；而稍早另一名被指控有爭議的阿爾及利亞選手Imane Khelif（紅衣），16強戰上則是對決義大利的Angela Carini（藍衣），而後者則是在開賽46秒後隨即宣布退賽，如今原因曝光。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆巴黎奧運拳擊的「性別爭議」持續延燒，包含我國好手林郁婷也成為被針對的對象之一，另一名被指控有爭議的阿爾及利亞選手Imane Khelif（紅衣），16強戰上則是對決義大利的Angela Carini（藍衣）。（圖／美聯社／達志影像）

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