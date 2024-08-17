跟林郁婷一樣是女性！Imane Khelif女裝打扮超優雅　奇蹟美照曝光

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▲Imane Khelif多次證明自己是女性，卻在國際拳總（IBA)檢測部分，被驗出可能含有雄性染色體（XY），她也被義大利女將控訴是「男人」，且只打46秒就棄賽，引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）

▲本屆巴黎奧運拳擊的「性別爭議」持續延燒，包含我國好手林郁婷也成為被針對的對象之一，另一名被指控有爭議的阿爾及利亞選手Imane Khelif（紅衣），16強戰上則是對決義大利的Angela Carini（藍衣）。（圖／美聯社／達志影像）

阿爾及利亞奧運女子拳擊金牌Imane Khelif近期首次以女裝「華麗」亮相，以期打破外界抨擊她是男性的爭議。Imane Khelif參加女子奧運拳擊比賽是整屆奧運討論的焦點，特別是義大利選手Angela Carini在首輪短短只比了46 秒後就放棄了比賽。並且對外宣稱「她輸給了男人」，這讓Imane Khelif飽受爭議，她不斷要克服這些質疑，並且在每場比賽後，都需要心理上面重整出賽。不過Imane Khelif昨日在 Instagram 上發布的一段影片中，這跟我們印象中的女拳擊手形象大不同，長期關注LGBTQ選手權益的網站OutSports共同創辦人Jim Budzinski受訪時表示