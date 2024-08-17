八里沙雕展8/17展開！首創光影裝置　高雄「大港閱冰」集結45店家

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年八里沙雕展展出17座沙雕作品，更特別加入光影裝置，讓民眾可以近距離與作品互動。（圖／翻攝新北高灘處官網）

▲高雄「大港閱冰」冰品嘉年華今明2日將於哈瑪星捷運站及輕軌站前的「新濱‧駅前」廣場舉辦，共有45家特色冰店及美食餐車。（圖／高雄市觀光局提供）

▲「大港閱冰」活動集結45家特色冰店及美食餐車。（圖／高雄市觀光局提供）

新北市「2024八里城市沙雕展」於今日8月17日展開，展覽預計至10月13日，為期長達58天展出，今年以「宇你相遇」為沙雕展主題，分為展區「宇宙冒險」、「星際之旅」和「宇宙不思議」3大展區，結合多種宇宙元素，巧妙使用KUSO創意手法，呈現出17座沙雕作品。另外，高雄則有「大港閱冰」活動，同樣於今天開跑，共有45家特色冰店及美食餐車，囊括傳統圓仔冰、八寶冰、雪花冰、刨冰等。新北市政府高灘地工程管理處處長張修銘表示，今年八里城市沙雕展主題為「宇你相遇」，分為3大展區「宇宙冒險、星際之旅、宇宙不思議」，結合星球、火箭、外星人及飛碟等宇宙元素，用KUSO創意的手法，共展出17座沙雕作品，更特別加入光影裝置，讓民眾可以近距離與作品互動。除此之外，還有「夢幻情緣」浪漫光雕，6座主題光雕為八里左岸公園打亮最浪漫的夜空，展期皆至10月13日。高灘處表示，八里左岸公園已成為市民朋友週末假日旅遊的首選，每年沙雕展亦吸引許多民眾前來觀看，今年特別在展覽期間的每週六推出「小小沙雕師」沙雕體驗活動，由專業沙雕師帶領大家一起製作專屬自己的沙雕作品，欲參加民眾可詳閱「新北水漾」臉書粉絲專頁。今年沙雕展還特別加入光影裝置，讓民眾近距離與作品互動。此外，還有「夢幻情緣」浪漫光雕，6座主題光雕為八里左岸公園打亮最浪漫的夜空，2大展期皆至10月13日。至於南台灣高雄，同樣於今（17）日登場「大港閱冰」冰品嘉年華，今明2日將於哈瑪星捷運站及輕軌站前的「新濱‧駅前」廣場舉辦。高雄市政府觀光局發布市集店家名單，共有45家特色冰店及美食餐車，囊括傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰、日系雪花冰、刨冰、義式冰淇淋等，各式美味冰品一應俱全。觀光局長高閔琳表示，參與市集活動的冰品店家，皆已通過衛生局檢驗，感謝衛生局團隊大力協助及店家全力協助及配合。觀光局說明，本次活動有各式優惠活動，例如一卡通公司針對本次活動推出優惠券，符合規定並單筆消費滿百，即能以優惠券兌換50元儲值金，數量有限，送完為止。為鼓勵民眾愛護環境減少碳排，活動現場提供環保餐具，租借就可獲取限量的冰品折扣券50元。且消費滿額就有機會獲得大港閱冰高雄熊鑰匙圈、扭蛋機抽獎等好禮；活動現場拍照打卡分享，就有機會獲得限定口味乖乖一包或義大世界摩天輪買一送一優惠券。