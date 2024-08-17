大漢技術學院將停辦！校長公開信嘆：辦學窒礙難行、無可逆轉

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不敵少子女化浪潮，教育部9日核定大漢技術學院，113學年度起停止全部招生，並自114學年度起停辦。校長林岳輝發出公開信嘆，受到少子女化浪潮影衝擊、收入不敷營運等因素，辦學窒礙難行、無可逆轉。教育部表示，大漢學校財團法人由於少子女化浪潮招生情況不佳，難以持續辦學，經評估後依照《私立學校法》規定擬具學校停辦計畫，今年6月5日校務會議報告，並經第14屆第9次董事會議審議通過後函報教育部，而該校停辦計畫，亦經教育部徵詢「私立學校諮詢會」意見後提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議通過，核定113學年度起停止全部招生，並自114學年度起停辦。校長也發出公開信，全文如下：本校因少子女化浪潮，更處偏鄉，以致近年招生不易，難以持續辦學！故經深刻評估後，董事會依私立學校法規定，擬具學校停辦計畫，經113年6月5日校務會議報告，與第14屆第9次董事會議審議通過後陳報教育部。今經教育部徵詢「私立學校諮詢會」意見後，提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議通過，核定自113學年度起停止全部招生，並自114學年度起停辦(中華民國113年08月09日臺教技(二)字第1132302301號函)。對於學生、教師及職員工的權益與慰助，都明述於停辦計畫書內，學校後續將依計畫盡全力妥善安置。回顧大漢，民國78年2月，教育部因故依法解散當時董事會，並成立管理委員會代行職權；再於民國81年7月成立董事會董事遴選小組。歷經兩年公正、公平及公開徵選董事，於民國83年2月，教育部遴選現任董事長接辦、籌組董事會，挹注辦學與建設經費，大漢得於民國88年升格改制為技術學院。卅年來，董事會一本辦學初衷，即便期間企業深受九二一大地震重創，仍咬牙堅持承諾、持續捐資興學，迄今捐資近7億元，完全授權歷任校長與學校辦學，為花東培育諸多人才。惟少子女化浪潮令辦學環境不變，大漢自103學年以來收入即未達學校營運經費；學校雖有力求突破，但地處花東偏遠地區，衝擊更甚！且統計近年花蓮在地技術高中職科應屆畢業生平均九百人，卻僅不到百分之五的人數報考大漢。鑑此，大漢已難維持技專院校正常教學質量與學生整體學習環境，辦學窒礙難行、無可逆轉。故董事會以負責任的態度，考量校務現況與教育責任，於學校無負債、無貸款，尚有校務基金可優於「私立高級中等以上學校退場條例」規定用於教職員工資遣優退慰助金與保障學生權益之際，不浪費國家公帑與社會成本，自行提出停招停辦。現經教育部核定，董事會將依法律規範與教育部督導，委請校長依計畫書內容確實執行。謝謝各位現職同仁多年來的齊心同力與相知體諒，無畏近期外界不實攻詰，期待一切和順圓滿；亦向歷年奉獻心力的教職員工、我們老大漢人，致上十二萬分謝意！誠摯感謝！大漢技術學院 董事長曁全體董事、校長林岳輝聯合敬上