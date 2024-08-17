今日必吃／不只一蘭！鍋燒麵也可選軟硬　高品質「米其林也認證」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲誠實鍋燒是唯一一家獲得米其林認證的鍋燒麵店。（圖／記者葉盛耀攝）

▲選擇一開店的時刻就前來報到，才可免排隊。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「蛤蜊滿滿」除了有大量蛤蜊，還有其他多種配料。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「日式乾拌麵」就是將原本的傳統鍋燒意麵改變成乾拌麵樣貌，但又加了柴魚片、美乃滋等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲古早味布丁甜度低，口感滑嫩細膩。（圖／記者葉盛耀攝）

▲吃完鍋燒麵後，也要來杯冷飲，最是暢快。（圖／記者葉盛耀攝）

台南有些巷弄讓人不敢輕易不入，深怕似迷宮而搞到最後「走投無路」，但「誠實鍋燒」這家唯一獲得米其林必比登認證的鍋燒意麵店，就藏在這等小巷弄內，如民宅般的一樓店面，不僅裡頭滿座，外面小庭院也總是可見等候想入內吃美食的人潮，簡直可用「酒香不怕巷口深」來形容。記者這天算聰明，選在11點便門剛開即至，果然免排隊、以第三順位入內。「誠實鍋燒」意麵的菜單上，麵類僅有三個選項，包含蔬菜鍋燒、蛤蜊滿滿與日式乾拌麵，而意麵竟然可讓顧客選擇軟硬度，貼心服務堪比來自日本的「一蘭拉麵」那樣可以勾選麵條軟硬度、湯頭濃度等各項客製化服務。這天吃到兩款麵，這碗「蛤蜊滿滿」一上桌，發現裡頭配料其實不是僅有大量的蛤蜊，竟還有兩尾白蝦、梅花豬肉片、玉米筍、白菜、雞蛋等，也因此，湯頭的確相當甘甜，滿滿是海鮮滋味，而吸了湯汁的意麵也更加Q實且夠味。另一款「日式乾拌麵」，其實就是將原本的傳統鍋燒意麵改變成乾拌麵樣貌，但是額外又加了柴魚片、海苔絲與帶著甜口味的美乃滋，因此更加鹹濃重口味，而一旁還有以雞蛋做成的玉子燒，看起來更精緻小巧，香甜柔嫩。相較讓人驚艷的麵類，後來的甜點「古早味布丁」吃起來就沒太大驚喜，或許是甜度低，因此總覺得蛋香不夠突出與明顯，不過這屬於記者主觀口味，也是有不少顧客覺得就是因不會太甜而感到好吃。在這炎夏高溫之中，當然也別忘記要點杯冰飲，麥茶、紅茶、奶茶或是咖啡等，與餐點、點心一樣，講求用料實在，風味天然，一餐吃下來，分外暢快又舒服。店名：誠實鍋燒地址：台南市中西區西門路一段702巷12號電話：0968-617-018營業時間：11:00~14:00、16:00~20:00公休：無